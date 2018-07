Inhalt Seite 1 — Bei Frisia herrscht großes Schweigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als im November 1958 die 25 Mill. DM auf den Namen lautenden 6prozentigen nicht kumulativen Vorzugsaktien der Erdölwerke Frisia AG, Emden, mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1959 angeboten wurden, hat DIE ZEIT an dieser Stelle eine Reihe von Schönheitsfehlern aufgezeigt, die diesen Aktien sowie dem Unternehmen selbst anhaften. Leider haben sich die damals geäußerten Befürchtungen als berechtigt erwiesen. Zunächst allerdings, meine verehrten Leser, waren die Vorzugsaktien für ihre Besitzer ein gutes Geschäft. Seinerzeit wurden sie zu einem Kurs von 110% angeboten. Auf Grund der regen Nachfrage und im Zuge der allgemeinen Hausse kletterte ihr Preis bis 225 %. Aber nur wenige haben die Chance genutzt und sich zu diesem Preis von den Aktien getrennt. Heute pendelt der Kurs zwischen 65 und 80 %. Die Ersterwerber der Frisia-Aktien haben also rund 30 % ihres investierten Kapitals eingebüßt.

Darüber könnten sie mit kleineren Kummerfalten hinwegkommen, denn schließlich hat es auch andererorts Kursverluste gegeben. Viel schlimmer erscheint mir jedoch die Tatsache, daß die Gesellschaft es bisher versäumt hat, den Geschäftsbericht für 1961 vorzulegen. In Emden herrscht großes Schweigen. Und wahrscheinlich mit gutem Grund. Denn es hat Verluste gegeben, die sich nicht mehr bagatellisieren lassen. Für die beiden Geschäftsjahre 1959 und 1960 erhielten die Vorzugsaktionäre die im Verkaufsprospekt zugesicherten je 6 % Bauzinsen. Für die Zeit danach gilt hinsichtlich der Gewinnverteilung folgende Stelle im Prospekt:

„Sie (die Vorzugsaktien) erhalten die gleiche Dividende wie die Stammaktien; von der Aufnahme des vollen Betriebes des Unternehmens an, spätestens ab 1. Januar 1961 erhalten die Vorzugsaktien bei der Gewinnverteilung (vergl. § 37 der Satzung) eine nicht nachzahlungspflichtige Vorzugsdividende von 6 %.“

Ich kenne zahlreiche Frisia-Aktionäre, die auf Grund dieser Bestimmung glaubten, praktisch eine Dividendengarantie von 6 % in der Tasche zu haben. Juristisch gesehen ist jedoch niemals eine Dividendengarantie gewährt worden, denn es heißt ja ausdrücklich, daß die Vorzugsdividende nur bei einer Gewinnverteilung fällig wird. Wird ein Gewinn nicht verteilt, so gibt es auch keine Dividende.

Für das Geschäftsjahr 1961 braucht man von Gewinnen überhaupt nicht zu sprechen. Und auch für das Geschäftsjahr 1962 sollten die Aktionäre nicht zu viel erhoffen, keinesfalls wohl eine Dividende. Davon kann vorerst noch keine Rede sein. Inzwischen sind Verluste eingetreten, deren Ausmaß groß sein muß, denn sonst würde man sich wohl nicht scheuen, vor einer Hauptversammlung Rechenschaft abzulegen.

Sicher ist, daß die Stammaktionäre schon seit langer Zeit über das Schicksal der Frisia beraten. Etwa Dreiviertel der 25 Mill. DM Stammaktie! liegen beim Migros-Genossenschafts-Bund in Zürich (er ist der Hauptabnehmer der Raffinerie), bei der American Independent Oil Company als Rohöllieferant sowie bei der National Bulk Carrier Corp. (beide New York). Nicht ganz 3 Mill. DM Stammaktien sollen bei deutschen Versicherungsunternehmen und Schweizer Privataktionären liegen. Die großen Stammaktionäre sind sicherlich nicht auf Frisia-Dividenden angewiesen; sie ziehen auf andere Weise ihren Nutzen aus der Gesellschaft Migros ist von der Treibstofflieferung dritter Stellen unabhängiger geworden, die beiden amerikanischen Großaktionäre konnten für sie vorteilhafte langfristige öllieferungsverträge mit der Frisia abschließen.

Um diese Verträge soll es in den letzten Monaten Differenzen gegeben haben. Kein Wunder, wenn das stimmt, was man sich in Börsenkreisen erzählt Danach soll schon mehr als die Hälfte des Grundkapitals verloren sein. Um die nach dem Aktiengesetz in einem solchen Fall vorgeschriebene Anzeige sei man, so hörte man weiter, nur deshalb „herumgekommen“, weil gewisse „stille Reserven“, die im Tankstellennetz liegen, berücksichtigt werden konnten.