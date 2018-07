Grotesk, sagen sie, und aha und soso und siehmaleineran und nichtzufassen. Von unserem Geld, sagen die unbescholtenen Bürger und schütteln ihr Haupt. Denn sie lasen die Nachricht in ihrer Morgenzeitung unter hämischen, witzigen, moraltriefenden Überschriften, aber eigentlich war es nur

Die vierhundert Häftlinge der Frauenstrafanstalt Aichach werden neu eingekleidet. Die Erstausstattung wird den Staat etwa 32 000 Mark kosten.

Auch Häftlinge hinter Gittern wetzen Kleidung ab und müssen sie gelegentlich gegen neue tauschen. Aber eine Zeitungsnotiz sagte, die neue Häftlingskleidung sei „modischer“ als die alte. Als ob Verbrecherinnen nicht froh sein sollten, ihren Kopf behalten zu haben, nicht in Ketten geschlagen und nicht geprügelt zu werden! Was soll also der Unfug mit „modischer Kleidung hinter Gittern“? Ein „grauer Trägerrock mit Gürtel“, vielleicht noch von Oestergaard? Die „graue Kostümjacke für den Übergang“ à la Chanel? Lauter Stewardessen, und am Revers blinkt die Brosche mit der Gefangenen-Nummer?

Die Nachricht aus Aichach hätte sicherlich weniger Aufmerksamkeit erregt, wenn hinter den dicken Mauern nicht eine berühmte Lebenslängliche „brummte“. Diese eine unter den vierhundert heißt Vera Brühne, die scheinbar von ganz oben ganz tief ins Elend gestürzt ist. Man stellt es sich vor: statt duftigem Negligé, statt goldenem Hosenanzug, statt hautengem Cocktaildreß aus purer Seide, statt all dem bloß graublaues Sacktuch – abgewetzt, verschossen, geflickt, häßlich, häßlich. Soll sie büßen, sollen sie alle büßen!

Was aber macht der Staat? Er fördert geradezu ihre Eitelkeit. Er klaubt aus dem Steuersäckel eine Menge Geld – unser Geld! –, um vierhundert Teufelinnen das Gefühl auskosten zu lassen, hübsch angezogen zu sein. „Eitel noch hinter Gittern schrieb eine andere Zeitung. Und womöglich ist bald zu lesen: „Weibliche Strafgefangene erhalten Nylonwäsche“.

O Selbstgerechtigkeit! Die vierhundert sind eingesperrt und büßen, das ist das eine. Und das andere? Wenn sie doch ihre Weiblichkeit nicht verlören; wenn sie doch ihre äußere Haltung pflegten, damit sich die innere endlich einstellte; wenn sie doch etwas eitel sein dürften trotz trostlosem und billigem Tuch und Trikot – denn, schließlich sind das Menschen, von denen man hofft, daß sie, wenn sie entlassen sind, „wie normale Menschen“ leben werden... m. s.