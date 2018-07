Von Walther Killy

Dieser Aufsatz hat notgedrungen einen Gegenstand, den es „in Wirklichkeit“ gar nicht gibt, obwohl er die tägliche Realität der Universitäten und damit die Zukunft unseres Staatswesens bestimmt. Niemand kann auf den „mittleren Studenten“ mit dem Finger weisen, wenn die Menge in die Hörsäle strömt. Blickt man in die Gesichter, so sind es lauter Individuen, ausgeprägte und unausgeprägte. Hört man auf ihre Reden, liest man ihre schriftlichen Äußerungen, vergegenwärtigt man sich die vielbesprochenen Massen in den sogenannten großen Fächern, so schwindet die Individualität, und ein mittleres, mittelmäßiges Wesen zeichnet sich ab, mit allgemeinen Eigenschaften, Fehlern, Wünschen und Hoffnungen, die zu analysieren nötig ist. Die Kritik an Hochschule und Bildungswesen entbehrt der Grundlage, wenn sie sich nicht Rechenschaft ablegt über die zu bildenden hohen Schüler. Die sehr guten unter ihnen sind so gut wie je, es ist eine Lust, mit ihnen zu arbeiten; die schlechten sind schlechter. Aber die dazwischen, die große Menge, die künftigen Lehrer und Studienrätinnen – wie sind die?

Keiner weiß es genau, jedenfalls keiner, der Germanistik lehrt oder etwa Anglistik. Die sogenannten kleinen Fächer sind besser daran, denn man studiert Ägyptologie oder orientalische Sprachen um der Sache willen und nicht, weil man Beamter werden will und mit einem Anfangsgehalt von wenigstens achthundert Mark rechnet. Dies erträumt sich (glaubt man einer Meinungsumfrage des „Stifterverbandes“) ein Drittel, jenes über die Hälfte sämtlicher Studenten. In den Massenfächern wird es ein wesentlich größerer Prozentsatz der Examensbeflissenen sein, und man kann sie sich, leider, nur allzu gut in der Sekurität denken. Die Abenteuer des Geistes sind ihnen so fremd wie die Bücher, mit deren Hilfe man sie erlebt. Aber die Anrechte, welche ein aus öffentlichen Mitteln ausgebautes Förderungssystem gibt, sind ihnen höchst vertraut. Ein Viertel der Angehörigen einer philosophischen Fakultät macht davon Gebrauch, und es wäre dagegen (oder gegen eine Erweiterung des rückläufigen Stipendienwesens) nicht das geringste einzuwenden, wenn nur zugleich garantiert wäre, daß die Gelder auch an qualifizierte Empfänger gerieten. Davon kann nicht die Rede sein, das zeigt sich in jeder Prüfung, und das zeigen die Statistiken.

Unter 583 Bewerbern zum Beispiel, die sich im Sommersemester an einer philosophischen Fakultät um Förderung bemühten, wurden lediglich sechzehn aus Qualitätsgründen abgewiesen. Diese winzige Zahl beruht nicht etwa auf gleichmäßigen Leistungen, sondern auf mangelnder Courage der Prüfer, die sich zwar mit bitterem Unmut ihre Prüfungsergebnisse erzählen, jedoch zu Konsequenzen nicht gern bereit sind. Man kann es ihnen nicht verdenken, denn es ist leicht, sich an dem unsäglichen Mangel an studentischer Initiative und einfachem Wissen zu stoßen, aber es ist schwer, beide objektiv festzustellen, solange man in den Geisteswissenschaften vor einer Bestimmung der notwendigen Anforderungen und vor deren Nachprüfung zurückscheut. Niemand macht gern Entscheidungen über Schicksale von einem kurzen Gespräch abhängig, und so wird denn der Student, der annimmt, Goethes Prosa-Iphigenie sei in Hexametern geschrieben, oder die Studentin, welche Dortchen Schönpfund nach einiger Keller-Lektüre für die Frau der Gebrüder Grimm hält, dem Staatssäckel bis zum Staatsexamen aufgebürdet. Hier könnte, nach etwa zwölf bis vierzehn Semestern, das große Erwachen erfolgen; zum ersten (!) Male werden einigermaßen nachprüfbare Leistungen verlangt, von denen man sich bis dato drücken konnte (und man drückt sich sehr gern, wie man überhaupt von den Verhaltensweisen des Pennälers nur sehr spät Abschied nimmt). Aber spätestens beim zweiten Anlauf wird es doch etwas – die Schule hat einen Lehrer mehr und die Universität eine Verantwortung weniger. Die Beamtenlaufbahn kann beginnen, auch wenn es in Deutschland kaum mehr unbestellbare Examina gibt.

Natürlich ist der Vorwurf schnell bei der Hand, an diesen Verhältnissen sei die Universität selbst schuld, und in dem bei uns zulande üblichen Verantwortungs-Pingpong wird sie ihn gern an die Schule weitergeben, denn allerdings sind deren Ergebnisse von unterschiedlichstem Wert. Aber mit diesen gegenseitigen Vorwürfen werden bestenfalls halbe Wahrheiten ausgesprochen. Sie verdecken die Gestalt des „mittleren Studenten“ und die Gründe für seine Mittelmäßigkeit. Nur von ihm ist hier die Rede, der dabei notwendig seiner persönlichen Physiognomie und der Züge entkleidet wird, die an jedem Individium liebenswürdig sein können. Andere treten hervor: sein Hang zur Anonymität, sein Selbstmitleid angesichts von Kritik, sein in mancherlei Sinn asoziales Verhalten. Stellt man einer großen Gruppe bei einer ganz unverbindlichen, schriftlichen Aufgabe frei, die eigene Leistung mit Namen zu zeichnen oder namenlos zu bleiben, so zieht mehr als die Hälfte das letztere vor – man kann ja nie wissen, ob der Professor trotz gegebenen Wortes nicht doch heimlich Buch führt. Sucht dieser in individueller Kritik die Schwächen einer einzelnen Arbeit begreiflich zu machen, so trifft er auf Schüler, die nicht lernen oder etwas über sich selbst erfahren, sondern sanft behandelt sein wollen. Sie haben tausend Gründe bei der Hand, weshalb ihr Versuch mißlang – die Zeit war zu kurz, der Text zu lang, die Aufgabe zu schwer, die Formulierung zu weit oder zu eng, und überdies „haben wir das noch nie gemacht“. Es ist außerordentlich schwer, dieser Haltung zu begegnen, die nicht nur etwas über das beim „mittleren Studenten“ mangelnde Verhältnis zur geistigen Tätigkeit sagt, sondern auch über die ganz entsprechende Unterentwicklung des Verantwortungsgefühls.

Für die Studentenschaft als Gemeinwesen interessiert sich der „mittlere Student“ nicht; tut er es doch, so wird ein Funktionär aus ihm. Wohnt er in einem Studentenheim, so läßt er den Ascheimer überlaufen, ehe er ihn selbst hinunterträgt – er hofft auf den andern, der ihm die Arbeit abnimmt. Zwar trinkt er gern abends sein Bier; aber den Verkauf soll eben dieser andere übernehmen, weil Mühe und die „Verantwortung“ für eine Kasse damit verbunden sind. Vielleicht legt man ihm zu Unrecht die im folgenden beschriebenen Verhältnisse zur Last, sie mögen auch auf eine unqualifizierbare Minderheit zurückgehen. Jedenfalls unternimmt er von sich aus nichts, um zu verhindern, daß in seinem philologischen Seminar jährlich für 1500 DM Bücher ersetzt werden müssen, allen Vorsichtsmaßregeln zum Trotz. Er entwendet (falls er es tut) wahllos und barbarisch, zum Beispiel einen Einzelband aus einer nie mehr zu ersetzenden vollständigen Zeitschrift, vermutlich hat er ursprünglich nur ohne zu fragen „geliehen“ und war dann zu feige, das Buch zurückzustellen. Er schneidet aber auch dreißig Seiten aus der Hamburger Goethe-Ausgabe heraus, die er sich leicht zu kaufen vermöchte. Das Gemeine an dieser Handlung stört ihn nicht, denn er hat kein Verhältnis zum Buch. Ungezählte unersetzliche Bibliotheksbände werden mit Kugelschreibern und Tintenstiften sinnlos verschmiert. Verirrt sich einmal ein fremdsprachliches Werk in die Hand des „mittleren Studenten“, so schreibt er auf den ersten fünfzehn Seiten die Bedeutung der „Vokabeln“ über die ihm unbekannten Wörter und zeigt, daß er die sinnvolle Benutzung eines Lexikons nie erlernt hat. Dann gibt er auf.

In Gesellschaft ist er leicht unsicher und sucht seine Unsicherheit keck zu kompensieren. Den Kathedervortrag hört er ohne jede sachliche (keineswegs aber ohne persönliche) Kritik. Stellt man ihm eine Frage, so, gibt er eine Antwort auf eine andere, gar nicht gestellte Frage. Er spricht die Dinge nach, die ihm geboten werden, aber die Gegenstände selbst in eigener Lektüre zu verfolgen, fällt ihm selten ein. Zuweilen geht er so weit, daß er im Staatsexamen zum Beispiel den „jungen Goethe“ als Prüfungsgegenstand angibt, ohne eine Zeile von ihm gelesen zu haben.