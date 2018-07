„Gutes Fahren wird belohnt“ / ZEIT Nr. 50 Ich möchte nach eigenen Erfahrungen und auch nach dem, was sich so herumspricht, darauf aufmerksam machen, daß das von den Kfz-Versicherungsgesellschaften erdachte und eingeführte System, für schadenfreies Autofahren Prämien zu zahlen, zwei Seiten hat. Ein wahrscheinlich sehr erheblicher Teil der „Prämien-Empfänger für schadenfreies Fahren“ erhält diese Prämie nicht nur zu unrecht, sondern außerdem auch noch zum Schaden schuldloser Wagenbesitzer!

Es ist nämlich so: Früher war es im allgemeinen üblich, daß ein Fahrer, der auf einem Parkplatz z. B. einem fremden Wagen einen Kotflügel eingebeult oder sonst einen kleineren oder schwereren Schaden zugefügt hatte, loyalerweise seine Visitenkarte unter den Scheibenwischer des beschädigten Wagens klemmte, so daß die beiderseitigen Versicherungsgesellschaften von dem geschädigten Wagenbesitzer hinzugezogen werden konnten. Das besagte neue Prämiensystem erweckt den Eindruck, daß die Kfz-Versicherungsgesellschaften nicht nur an die Anregung zum vorsichtigen Fahren, sondern auch – so ganz heimlich – an ihren eigenen Vorteil gedacht haben! In der Praxis ist es nämlich nach Einführung dieses Prämiensystems keineswegs mehr üblich, daß der Übeltäter dem geschädigten Wagenbesitzer seine Visitenkarte zusteckt: Im Gegenteil: Er wird durch das neue Angstgefühl, um Gottes willen schadenfrei dastehen zu müssen, wegen der winkenden Prämie, zur Fahrerflucht geradezu verlockt!

Ich bin sehr erstaunt, daß das Fahrerpublikum dieses ungute Manöver bisher nicht beanstandet zu zu haben scheint. Es wäre einen Prozeß wert.

Heinrich von Boddien, Hamburg