Fragte man den „Mann auf der Straße“, wie viele Westdeutsche wohl noch in die DDR fahren, so bekäme man wahrscheinlich zur Antwort: „Nun, seit der Mauer... viele werden es gewiß nicht mehr sein.“

Solchen Mutmaßungen zum Trotz zeigte es sich gerade im Dezember: Es sind sehr viele, die noch von West nach Ost fahren – mehr, als mancher denkt. In den ersten Dezembertagen des vergangenen Jahres waren es zwischen 18 000 und 20 000, in der Zeit vom 17. bis zum 30. Dezember sogar 100 000 Besucher.

Das Angebot der Bundesbahn, Einsatzzüge zur Verfügung zu stellen, war von den DDR-Behörden abgelehnt worden. So kam es, daß die Interzonenzüge hoffnungslos überfüllt waren. Die Menschen drängten sich in den Gängen, versperrten die Türen, standen vor den Toiletten. Wo noch ein wenig Platz war, saßen sie auf ihren Koffern. An den Grenzkontrollstellen mußten die Vopos die Züge räumen lassen, um die Ausweise und das Gepäck zu überprüfen.

Die Strapazen der Reise, das stundenlange Warten auf den winterlichen Bahnsteigen, die langwierigen Formalitäten – all das nahmen die Ostfahrer ohne Murren hin. Über 100 000 Menschen aus der Bundesrepublik scheuten keine Unbequemlichkeit, keine Scherereien an der Grenze, um ihre Verwandten und Freunde in der DDR zu besuchen. Trotz aller Unkenrufe gibt es also noch, was in Reden so oft mit großen Worten beschworen wird: die Verbundenheit mit den Menschen jenseits des Stacheldrahtes. U. N.