Noch niemals seit der Währungsreform sind an einem Jahresultimo die Aktienkurse so genau "gewogen" worden wie am 31. Dezember 1962. Überrascht hat, daß diesmal Versuche, die Kurse im Hinblick auf den Vermögensteuertermin am Jahresultimo unter Druck zu setzen, nahezu völlig ausgeblieben sind. Offensichtlich waren sie auch so niedrig genug...

Im Gegenteil, an der vergangenen Jahreswende bestand hier und dort ein merkliches Interesse daran, die Aktienkurse beträchtlich nach oben zu pflegen. Natürlich von solchen Institutionen und Unternehmen, die ihre Abschreibungen auf Wertpapierbestände in möglichst engen Grenzen halten wollten. Bereits aus dieser Tatsache läßt sich unschwer entnehmen, wie sehr sich das Klima in der Wirtschaft geändert hat. In früheren Jahren wäre man vermutlich für jede zusätzliche Abschreibungsmöglichkeit dankbar gewesen. Heute ist man ängstlich darauf bedacht, eine Ertragskraft nachzuweisen, die von der vorjährigen möglichst wenig abweicht. Das scheint besonders für Banken und Versicherungen zu gelten.

Wenn also in den ersten Tagen des neuen Jahres einige auffällige Sonderbewegungen nach unten zu verzeichnen waren, so wird man – um ihnen auf den Grund zu gehen – tunlichst zu prüfen haben, ob die betreffenden Papiere nicht in den letzten Wochen überdurchschnittlich gestiegen waren. Ist das der Fall, dann erübrigt sich jeder Kommentar.

In den ersten Januartagen hat es auf dem Aktienmarkt an Anlegern gefehlt. Die rund ?. Mrd. DM, die aus dem Zinstermin freigeworden sind, fanden kaum Verwendung zum Aktienkauf. Nach der Weihnachts-Hausse blieb dann auch die traditionelle Jahresschluß-Hausse aus. Nun war das Anlageklima alles andere als anregend. Die neuen Anforderungen für zusätzliche Verteidigungsausgaben haben die Sorge vor Steuererhöhungen wachsen lassen. Wer hoffte, daß die Gewerkschaften im neuen Jahr Zurückhaltung in der Lohnpolitik üben würden, bekam eine kalte Dusche, als der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg rundheraus erklärte, der DGB werde auch 1963 an der expansiven Lohnpolitik festhalten. Aus diesem Blickwinkel wird auch verständlich, warum eigentlich nur noch die Gewerkschaften ziemlich unbekümmert optimistische Konjunkturprognosen verbreiten. Denn sonst waren die wirtschaftlichen Vorausschauen für das kommende Jahr keineswegs mehr einhellig in rosaroten Farben gehalten. Es hat schon eine tiefere Bedeutung, wenn beispielsweise der Präses der Handelskammer Hamburg, Hans Rudolph Freiherr von Schröder, auf der "Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns" in der Hamburger Börse von Auflockerungserscheinungen auf dem Arbeitsmarkt sprach und davor warnte, den Arbeitsmarkt als eingefroren zu betrachten.

Diese Dinge sind den Kapitalanlegern in der Bundesrepublik natürlich nicht unbekannt. Wenn sie sich im allgemeinen davon nicht sonderlich beunruhigen ließen, dann wohl deshalb nicht, weil sie der Meinung sind, daß die veränderte wirtschaftliche Situation und ihre vermutete weitere Verschlechterung bereits in den vergleichsweise niedrigen Aktienkursen gebührend zum Ausdruck kommt. Besonders die Investment-Fonds, liquide geworden durch die zum Jahresschluß abgeschlossenen prämienbegünstigten Sparverträge, haben an schwächeren Börsentagen ständig Material aus dem Markt genommen. Sie stoppten ihre Aktionen allerdings sofort, wenn die Kurse nach oben fortzulaufen drohten. Die private Kundschaft der Banken hielt sich dagegen mit Käufen zu jeder Zeit zurück.

Die Reserviertheit des breiten Börsenpublikums machte sich besonders während des Bezugsrechthandels der MAN-Aktien geltend. Der größte Teil der MAN-Aktionäre hat die jungen Aktien aus der letzten Kapitalerhöhung bezogen. Wenn es dennoch zu einem Kursdruck auf die MAN-Aktien kam, der im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bezugsrechtnotierung stand, dann lag es daran, daß für junge Aktien, also für die Neuanlage, zur Zeit nur ein begrenztes Interesse besteht. Die Bezugsrechte wurden deshalb – besonders an den beiden ersten Notierungstagen – weit unterhalb der rechnerischen Parität gehandelt. Die Verkäufer der Bezugsrechte waren begreiflicherweise verärgert und sprachen – wie dies in solchen Fällen üblich ist – von "Manipulationen". Das ist ungerecht, wenngleich man hätte Mittel und Wege finden sollen, die Verkäufer vor Festsetzung der ersten Bezugsrechtnotiz darauf aufmerksam zu machen, daß sie nur einen "ganz schlechten" Preis erhalten würden. Nach den Börsenbestimmungen ist eine solche Warnung zwar nicht vorgeschrieben, aber schließlich gibt es auch ein Gebot der Fairneß.

Im übrigen haben wir am Beispiel der MAN gesehen, wie schwer es zur Zeit selbst erstklassige Unternehmungen haben, sich Investitionskapital über Kapitalerhöhungen zu beschaffen. Sie müssen immer fürchten, daß beispielsweise die Investment-Fonds die Gelegenheit benutzen, sich über den Verkauf von Bezugsrechten zusätzliche Mittel für Ausschüttungen zu beschaffen. Dem Verhalten der Fonds bei Kapitalerhöhungen wird künftig eine wachsende Bedeutung zukommen. Das birgt Vorteile und Gefahren. Unbehaglich ist, daß den Banken, die ja hinter den Fonds stehen, ein noch größerer Einfluß auf die Entscheidungen einzelner Unternehmen eingeräumt wird. Zum anderen stellt dieser Einfluß aber auch sicher, daß auf die kleineren Sparer gebührend Rücksicht genommen werden muß. Das ist vor allem dort wichtig, wo Großaktionäre eigene Interessen durchzusetzen versuchen.

Doch das sind gegenwärtig Fragen von zweitrangiger Bedeutung. Zur Zeit sitzen Groß- und Kleinaktionäre in einem Boot. Beide Gruppen müssen um die Rentabilität ihrer Unternehmen gemeinsam kämpfen. Sie wird von mehreren Seiten bedroht. Vermutlich wird es noch eine längere Zeit dauern, bis Bundesregierung und Parlament erkennen werden, wohin es führt, wenn ständig die Finanzkraft der Groß- und Kleinbetriebe unter Druck gehalten wird. Das ist einer der Gründe, warum die Anleger keine Eile sehen, ihre Aktienbestände zu ergänzen. Auf einem anderen Blatt steht allerdings die Frage, ob die Börsenspekulation richtig liegt, wenn sie erst dann kaufen will, wenn einmal wieder eine ausgesprochene Ausverkaufsstimmung in den Börsensälen herrscht. Unter Umständen wird man auf solche Tage vergeblich warten... Kurt Wendt