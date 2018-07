DK-Hamburg

Bei einer Frau, die offiziell von ihrer Witwenpension lebte, erschien eines Tages ein Fahndungsprüfer des Finanzamtes. Bei Durchsicht der Bücher war er auf Einnahmen gestoßen, die unversteuert waren. Diese Einnahmen beruhten auf Zuwendungen, die jene Witwe – wie es im Bundessteuerblatt heißt – „von einer Vielzahl von Freunden, vornehmlich amerikanischen und französischen Offizieren, für die Gestattung des außerehelichen Beischlafs erhalten hatte“. Sieben Jahre dieser einträglichen Tätigkeit hatten der Dame – in Worten – runde zweiundneunzigtausend Mark eingebracht. Das Finanzamt gestand ihr je Jahr dreitausend Mark als Lebenshaltungskosten zu, errechnete dann einen Vermögenszuwachs von zweiundsiebzigtausend Mark und verlangte dafür die Steuern. Rubrik: „Sonstige Einkünfte.“

Die Frau legte dagegen Berufung ein. Nun hatte das Finanzgericht zu entscheiden. Eine Reihe von offiziellen Überlegungen mußte angestellt werden: War es möglich, Zuwendungen dieser Art in die Einkunftsarten des Einkommensteuergesetzes einzuordnen? Der Begriff sonstige Einkünfte, aber auch der des Gewerbebetriebes setzt. einen Austausch wirtschaftlicher Leistungen voraus. Diese Voraussetzung, fand das Gericht, sei hier nicht erfüllt.

Der Vorsteher des Finanzamtes gab sich freilich nicht so schnell geschlagen. Unter den zuständigen Paragraphen, so sagte er, falle nicht nur der Austausch wirtschaftlicher Leistungen, sondern jede Leistung, jedes Tun oder Unterlassen. Es handele sich bei dem „Tatbestandsmerkmal Leistung um einen wertneutralen Begriff“. Auf jeden Fall aber, so fand er, hätte das Finanzgericht prüfen müssen, ob nicht die Verbrauchsbesteuerung anzuwenden gewesen sei.

Als Revisionsinstanz mußte sich nun der Bundesminister der Finanzen mit den „Leistungen“ der Witwe befassen. Er richtete sein Augenmerk zunächst auf ein Gebiet, das in diesem Fall nicht fern liegt: auf die Prostitution. Es könne – so meditierte diese Instanz zunächst – bei Frauen, „die sich selbständig und nachhaltig gegen Entgelt Männern preisgeben, angenommen werden, daß sie sich selbständig und nachhaltig betätigten. Oft sei auch eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr zu bejahen“.

Anders war es jedoch bei dieser Frau, deren Tätigkeit nur „eingeweihten Kreisen“ bekannt war. Der notwendige unmittelbare Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt war darum nur schwer nachzuweisen. Da andererseits auch die sonstigen Merkmale eines Gewerbebetriebes fehlten, konnte auch der für gewerbliche Einnahmen geltende Paragraph 15 nicht herangezogen werden. Die Revisionsinstanz betrachtete sodann die „sonstigen Leistungen“ (nach Paragraph 22), die der Finanzarptvorsteher zugrunde gelegt hatte, und verneinte auch sie Es sei nicht möglich zu entscheiden, ob die Zuwendungen Entgelt oder aber „belohnende Schenkungen“ waren. So wurde die Revision als unbegründet verworfen.

Die „lustige Witwe“ kann sich jetzt unbesteuert ihres Vermögens erfreuen: Ihre „Leistungen“ zählen nicht zu jenen Einkunftsarten, über die das Finanzamt Macht hat.