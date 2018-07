Niemand kann genau sagen, wie viele künstliche Satelliten und Satelliten-Bruchstücke gegenwärtig um unseren Globus kreisen. Bei der Mehrzahl der Flugkörper handelt es sich um militärische Objekte, deren Umlaufbahn und Lebensdauer geheimgehalten werden – die Sowjets geben nicht einmal den Start bekannt.

Allein die optische Beobachtung der künstlichen Erdtrabanten kann Aufschluß darüber geben, wie viele Flugkörper die Erde umkreisen. Diese mühevolle Sucharbeit wird von einer Reihe militärischer Oberservatorien in Ost und West durchgeführt.

Problematischer noch ist die Aufgabe, die sich das Space Track-Center auf dem atlantischen Raketenversuchsgelände der US-Luftwaffe gestellt hat: die Herstellung photographischer Aufnahmen von fliegenden Satelliten und Raketen. „Wir sind bei dieser Aufgabe aufs Improvisieren angewiesen“, sagt Walter Manning, der Chef des Space Track-Teams, „denn es liegen überhaupt keine Erfahrungen darüber vor, wie man derart weit entfernte kleine, sich schnell bewegende Objekte photographieren kann.“

Manning begann vor einigen Jahren mit den ersten Versuchen. Die Air Force hatte ihm ein Spiegelteleskop zur Verfügung gestellt, das er zunächst mit einer 35-mm-Kamera koppelte. Es stellte sich aber heraus, daß die Bilder zu unscharf wurden. Turbulenzen in den atmosphärischen Dunstschichten verschleierten die Aufnahmen. Hier können nur wesentlich kürzere Belichtungszeiten helfen, weil in einer kleineren Zeitspanne weniger Bewegung in der Luft stattfindet. Nun ist aber die Lichtausbeute des Objektivs so gering, daß mit normalem Filmmaterial an Verschlußzeiten unter 1/16 Sekunde nicht zu denken ist. Man hätte also Filme von außerordentlich hoher Empfindlichkeit gebraucht.

Eine Zeitlang glich Mannings Arbeitsraum eher einem chemischen Labor als einem Satelliten-Observatorium. Mit raffinierten Kunstgriffen versuchten die Air-Force-Wissenschaftler, handelsübliche Filme zu „frisieren“, und dabei erreichten sie Empfindlichkeitsgrade, von denen die Filmhersteller nie zu träumen gewagt hätten. Dennoch mußten die Versuche wieder aufgegeben werden. Man hätte eine Lichtempfindlichkeit von 60/10 DIN gebraucht, und das konnten auch Mannings Chemiker nicht erzielen.

So entschloß man sich, eine Fernsehkamera zwischen Teleskop und Photoapparat zu schalten. Das Fernsehbild läßt sich leicht verstärken, und deshalb waren jetzt Aufnahmen mit einer Belichtungszeit von 1/500 Sekunde möglich. Die Photos waren jetzt scharf genug, so daß man die Raumflugkörper darauf erkennen konnte.

Das nächste Problem: die recht umfangreiche photographische Einrichtung mußte so beweglich gemacht werden, daß sich die Flugkörper mit der Linse verfolgen ließen. Hierzu beschaffte sich Manning ein ausgedientes Flugzeugabwehrgeschütz. An die Stelle des Flakrohres montierte er sein Teleskop samt Fernsehkamera, und die Photojagd auf Raketen und Satelliten konnte beginnen. Mit zwei Richtkanonieren gelangen kürzlich die ersten Raum-Schnappschüsse.

„Vor einigen Wochen haben wir mit unserer se selbstgebastelten 25 000 Pfund schweren Kamera Mondaufnahmen gemacht, die einem Vergleich mit den besten bisher hergestellten Photos der großen Sternwarten standhalten“, erklärt Manning voll Stolz. Er ist überzeugt davon daß auch die Astronomen mit seinem System Sternbilder von bisher unerreichte! Schärfe herstellen könnten. –ow