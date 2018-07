Wir täuschen uns nicht darüber, daß ein großer Teil der Westeuropäer bei der Erwähnung des Wortes Europarat zu gähnen anfängt. Von Europa ist in den letzten Jahren allzuviel geredet worden. Was schlimmer ist: den Leuten, besonders in Deutschland, konnte nicht entgehen, daß die schönen Reden oft genug in einem harten Gegensatz zu den weniger schönen Tatsachen standen.

W. Fredericia