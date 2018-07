Der Bonner wirtschaftspolitische Zoo ist durch eine neue Art bereichert worden: ein völlig harmloses Lebewesen, nach außen mit harter Kruste, innen aber sehr empfindlich, die Serpula Bonna, (zu deutsch) der Bonner Röhrenwurm, kann jetzt hinter Glas beobachtet werden. Er ist eine seltsame und skurrile Schöpfung der deutschen Regierung, wird aber wahrscheinlich keine allzu lange Lebensdauer haben. Jeden an der wirtschaftspolitischen Fauna Interessierte kann über dieses seltsame Wesen nur den Kopf schütteln und hoffen, daß es sich nicht allzu üppig vermehren werde. Das Tierchen ist nun aber da und deshalb muß man es auch beschreiben. Also Spaß beiseite!

Die deutsche Regierung unterstellte die Ausfuhr von Rohren eines bestimmten Durchmessers in die Sowjetunion ab sofort einer Meldepflicht. Es soll also inskünftig der Export von Rohren zum Bau von Pipelines, die offenbar die sowjetische Wirtschaft in einem unzumutbaren Maße stärken würden, unter Druck gesetzt werden. Deutsche Industrielle dürfen das militärische Potential des „großen Gegners“ im Osten nicht stärken. Nachdem man, wie viele behaupteten, schon Stacheldraht für die Abdichtung der Zonengrenze geliefert hat, will man nicht auch noch die Ölleitungen Chruschtschows bauen helfen.

Strikte Gegner allen Osthandels können dieses Vorgehen zweifellos begreifen. Aber man müßte doch unter den westlichen Ländern mindestens Solidarität erreichen, damit der Osten nicht mit jenen Gütern aus dem Westen beliefert wird, die seine militärische Stärke fördern. Bei Pipelines ist das aber nun gar nicht der Fall. Die Italiener, Franzosen, Engländer und andere westliche Industrienationen, die Gas- und Öl-Rohre fabrizieren, denken nicht daran, ihre Produkte nicht hinter den Vorhang zu liefern. Nur die Deutschen wollen ein Exempel statuieren, gewissermaßen mit gutem Beispiel vorangehen. Man kann über den Osthandel verschiedener Meinung sein (und wir betrachten ihn durchaus nicht nur als Zeichen einer verhängnisvollen Schwäche des Westens); aber wenn bloß die Deutschen ihre Rohre aus dem Geschäft zurückziehen, dann kann wohl von einem gemeinsamen und koordinierten Verhalten des Westens nicht die Rede sein. Folglich hat unser Lieferboykott absolut keinen Sinn.

Meiner Meinung nach handelt es sich einfach um eine unwirksame und recht fragwürdige wirtschaftspolitische Intervention. Es werden nicht nur die Geschäftsbeziehungen einzelner Produzenten unnötig geschwächt und geschädigt, sondern vor allem auch die an dem Rohrexport interessierten Transporteure und Verlader tangiert. Besonders in den deutschen Seehäfen würde man eine Einschränkung in der Verschiffung dieses Gutes deutlich spüren.

Es ist auch nicht zu erkennen, weshalb eine handelsvertragliche Abmachung mit der Sowjetunion plötzlich strapaziert werden soll, wenn für beide Partner wenig, für die deutsche Seite aber überhaupt nichts dabei herauskommt. Der Wirtschaftler kann über die ganze Angelegenheit nur den Kopf schütteln und der Politiker müßte eigentlich sehr schnell die Fragwürdigkeit dieser Maßnahme einsehen. „Nadelstiche“ dieser Art können an der Weltlage wohl kaum etwas ändern. Viel wichtiger wäre es, eine in großen Zügen fixierte saubere Politik des Westens, eine vernünftige Koordination wirtschaftlicher Absichten und Vorstellungen im Verkehr mit den östlichen Ländern, zu erreichen. Rle.