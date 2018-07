Als die UN vor zweieinhalb Jahren im Kongo die Verantwortung, übernahm, geschah dies, um die Ordnung wiederherzustellen und um Blutvergießen zu verhindern. Längst aber ist die Organisation, deren Aufgabe es ist, den Frieden zu bewahren, selbst zu einer kriegführenden Partei geworden.

Soeben haben die Vereinten Nationen in Katanga einen Sieg erfochten, eine Art Schlacht von Fehrbellin geschlagen: Sie errangen wie weiland der Prinz von Homburg einen Sieg gegen oder vielmehr ohne Order. Die Zentrale in New York hatte verfügt, „kein Angriff auf Tschombes Truppen“, aber die Kommandostellen in Leopoldville hatten diesen Befehl angeblich zwölf Stunden zu spät erhalten. Kommunikationsschwierigkeiten oder Fronde? Man weiß es nicht.

Aber „Kriegführung ohne Auftrag“ wird im Zeitalter der Anbetung des Erfolges – anders als zu des Großen Kurfürsten Zeiten – nur geahndet, wenn der Erfolg ausbleibt. In diesem Fall aber ist es gelungen, ohne Blutvergießen und ohne Zerstörung der industriellen Anlagen, Jadotville, eines der Bergbauzentren, unversehrt in die Hand der UN zu bringen. Und so wurde die Befehlswidrigkeit liebevoll zugedeckt.

Nun steht die UN vor der schwer zu entscheidenden Frage: soll sie weitermarschieren und Tschombe endgültig „entmachten“ oder soll sie versuchen, auf dem Verhandlungswege mit ihm einig zu werden?

Für Weiterkämpfen plädiert die Führung der UN-Truppe, die es satt hat, sich von Tschombe und seinen weißen Söldnern (etwa 100 an der Zahl) an der Nase herumführen zu lassen.

Für Verhandeln sind diejenigen, die befürchten, Tschombe werde in seiner „Nach-mir-die-Sintflut-Stimmung“ im Falle eines weiteren Vorrückens der UN-Truppen die wertvollen Anlagen in Kolwezi, dem zweiten Industriezentrum Katangas, in die Luft sprengen. In Jadotville konnte dies nur dadurch verhindert werden, daß die Leitung der Union Minière die diesbezüglichen Befehle mit List umging.

Für Verhandeln spricht ferner die Überlegung, daß nach dem Schlag von Jadotville Tschombe sich in so geschwächter Position befindet, daß er vielleicht bereit sein wird, Bedingungen anzunehmen, die er bisher weit von sich gewiesen hat. Und schließlich bliebe, wenn nicht verhandelt wird, auch die Frage offen, wer eigentlich Katanga verwalten soll, wenn Tschombe, dem ein großer Teil der Bevölkerung dieses Landes anhängt, endgültig ausgeschaltet werden sollte. Katanga ohne Tschombe zu regieren oder gar gegen ihn, dürfte sehr schwierig sein.

Als Dag Hammarskjöld, der damalige Chef der UN, im August 1960 zum erstenmal den Boden Katangas betrat, war er begleitet von 237 UN-Soldaten, die als seine persönliche Leibgarde fungierten und die, wie er versicherte, niemals für politische Zwecke benutzt werden würden. Heute stehen in Katanga mehr UN-Soldaten als im ganzen übrigen Kongo – und zwar mit dem ausdrücklichen Zweck, die Wiedereingliederung des Landes zu erreichen. Ein Beweis dafür, wie schwer es ist, Hilfsaktionen zu begrenzen. Marion Dönhoff