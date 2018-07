Endlich einmal ist also dem deutschen Film ein Drehbuch von träumerischem Witz und anspielungsreicher Poesie zugedacht gewesen, ein deutscher Text französischen Zuschnitts nämlich, in die Nachbarschaft von Streifen wie Fanfan, la Tulipe“ gehörend. Endlich einmal hat auch ein Mann, der in der deutschen Literatur etwas bedeutet, direkt für den Film gearbeitet, was heißen soll, Haß er nicht nur ein fertiges und geschäftstüchtiges Buch nachträglich zur Verfilmung freigab, sondern daß er eigens für Verfilmungszwecke ein Drehbuch schrieb. Es ist von Günter Eich und seiner ironischverspielten Paraphrase über das alte literarische Thema der Wiederkehr des Immer-Gleichen die Rede: „Beatrice und Juana“.

Der Film, geistig wie finanziell von Auszehrung bedroht, hat auch diesmal wieder nicht zugegriffen, so daß sich denn Eich an eine Umarbeitung machte: Wenn man recht unterrichtet ist, hat sein Spiel den Weg über den Hörfunk zum Fernsehen genommen, wo es nun in einer Inszenierung zu sehen war, die dem Geist dieses parodistischen Märchens ganz und gar nicht angemessen war – schwerflüssig und derb nämlich, wo persiflierende Delikatesse am Platz gewesen wäre. Natürlich lag das auch an Michael Degen, der eben kein Gérard Philipe ist, nicht einmal ein deutscher, aber die Hauptlast geht doch auf das Konto der Regie Gerhard Klingenbergs, der sehr viele hübsche Einfälle und Einstellungen lieferte, im ganzen aber doch den Stil einer solchen Angelegenheit verfehlte. So war denn Luitgard Im nahezu die einzige, die dem Stoß und dem Text gerecht wurde; neben ihr, mit dem Hauptvorzug ästhetischer Attraktivität, Margot Philipp. Die Chance, die Günter Eichs überarbeitungsbedürftiges Drehbuch dem Film bot, ist vertan worden; leider aber auch vom Fernsehen.

Am Wochenanfang Calderons „Das Leben ein Traum“, von Ulrich Erfurth auffälligerweise in der Übersetzung Eugen Gürsters inszeniert. Erfurth hatte sich Thomas Holtzmann, zu dessen Glanzrollen (und größten Erfolgen) ja der Sigismund gehört, aus München geholt, und für den Astolf Ullrich Haupt. Damit ist schon angedeutet, daß hier aus dem Wort und nicht aus dem Vorgang heraus gespielt wurde – und zwar mit Gründgensscher Sprechkultur. Sieht man von den Bühnenbildern Theo Zwierskis ab, so war das eine sehr noble Aufführung; zu beklagen ist nur, daß man wieder die ohnehin ständig auf der Bühne befindliche Calderonsche Urgestalt des Stückes inszeniert hat und nicht die fast ganz vom Spielplan verschwundenen, gebrocheneren Umdichtungen Grillparzers oder Hofmannsthals zu beleben versuchte. lupus