„Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest“, schrieb Robert Koch im Jahre 1910. Die Prophezeiung des großen Bakterienforschers hat sich bereits erfüllt. Lärmschäden an Leib und Seele nehmen in alarmierender Weise zu, und vorerst erscheint der Kampf gegen die Lärmquellen ebenso aussichtslos wie zu Kochs Zeiten der Kampf gegen die Infektionskrankheiten. Seit etwa 20 Jahren weiß die medizinische Wissenschaft, daß eine dauernde akustische Belastung zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Einer der bedeutendsten Forscher auf diesem Gebiet, der Direktor der Max Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie in Dortmund, Gunther Lehmann, hat festgestellt, daß die langanhaltende Einwirkung starken Lärms auf das vegetative Nervensystem zu Dauerveränderungen führt, die nicht selten den Charakter klinischer Symptome tragen. über das Nervensystem werden auch die Körperorgane beeinflußt; Kreislaufstörungen treten bereits bei Dauerbelastungen von 50 bis 90 Phon auf – das entspricht dem Straßenlärm, der bei geöffnetem Fenster in eine Großstadtwohnung dringt –, und sogar während des Schlafs bewirkt der nicht bewußt registrierte Lärm eine geringere Durchblutung der innersekretorischen Drüsen, wodurch Funktionsstörungen vieler Organe entstehen können. Bei Kindern, die in besonders lauten Großstadtgegenden leben, hat man Wachstumshemmungen festgestellt. Auch schwere psychische Schädigungen sind wiederholt bei Patienten beobachtet worden, die in der Nähe von Flugplätzen, Kesselschmieden oder Bahnhöfen wohnen. Im Zusammenhang mit der Lärmbekämpfung wird häufig auf die Anpassungsfähigkeit des Menschen hingewiesen. Tatsächlich scheinen die psychischen Auswirkungen davon abhängig zu sein, ob der Betroffene das Geräusch als belästigende Zumutung empfindet oder nicht – weshalb die amerikanische Luftwaffe in den Wohngebieten nahe den militärischen Überschallflugplätzen besonders intensive Public Relations betreibt. Der Organismus jedoch gewöhnt sich nicht an den Lärm. Angehörige des Bodenpersonals reagieren auf das Geräusch der Jet-Maschinen mit Pulsbeschleunigung, Gefäßverengung und verstärkter Muskelspannung auch nach vielen Jahren der „Gewöhnung“ noch in gleichem Maße wie jemand, der dem Düsenlärm zum erstenmal ausgesetzt ist. Gefährlich ist der Einfluß des Lärms auf Kranke und Genesende. Das Leben von Herzkranken und vor allem von Patienten, an denen schwere Operationen ausgeführt wurden, kann davon abhängen, ob es gelingt, die Rekonvaleszenten vor plötzlich einsetzenden starken Geräuschen zu isolieren.