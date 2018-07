Es ist zwar gefährlich, Resultate aus Tierexperimenten auf menschliche Verhältnisse zu übertragen, doch meine Versuche haben mich davon überzeugt, daß der Mangel an Lebensraum und nicht die Nahrungsmittelknappheit letztlich zur Verhinderung eines weiteren Anwachsens der Erdbevölkerung führen wird“, erklärte kürzlich der amerikanische Zoologe Paul G. Pearson. Die Tierversuche, die den Forscher zu dieser Überzeugung brachten, hatte er an Mäusen durchgeführt. Das Ergebnis seiner dreijährigen Untersuchung: Bei Mäusen sorgt ein biologischer Mechanismus dafür, daß sie aufhören, sich zu vermehren, sobald ihr Lebensraum übervölkert ist – selbst dann, wenn ihnen Nahrung und Wasser in Fülle zur Verfügung stehen.

Pearson studierte zwei Arten von Mäusekolonien. Der erste Typ, die „instabile“ Sozialordnung, stellte sich in einem Käfig ein, in dem Futterstelle und Tränke in der Mitte und die Nistkästen an den Wänden eingerichtet waren. Bei dieser Anordnung konnten die Tiere keine individuellen Territorien behaupten, weil sie alle vom gemeinsamen Futterplatz abhängig waren. In solchen unstabilen Lebensgemeinschaften steigt die Mäusebevölkerung steil an, bis sie, noch ehe alle Nistkästen gefüllt sind, eine bestimmte Dichte erreicht, bei der dann kein weiterer Zuwachs mehr erfolgt. Man hat beobachtet, daß bei dieser Maximaldichte die Muttertiere keine neuen Nester bauen und ihre Brut nicht mehr verteidigen. Die Eindämmung der Bevölkerungsexplosion ist also bei einer solchen Sozialordnung auf die erhöhte Sterblichkeit der Jungtiere zurückzuführen.

In der zweiten Versuchsreihe verteilte Pearson die Futterplätze entlang den Käfigwänden in der Nähe der Nester. Sofort bildete sich eine stabile Ordnung – jede Mäusefamilie steckte ihr eigenes Territorium ab. Die Bevölkerungsdichte stieg hier auf einen wesentlich höheren Wert an, blieb aber auch schließlich bei einem Maximum stehen. In dieser Sozialordnung wurde das weitere Anwachsen durch einen rapiden Geburtenrückgang verhindert.

Bei der näheren Untersuchung der Mäuse aus den überfüllten Käfigen stellte der Zoologe eine deutliche Veränderung in der inneren Sekretion dieser Tiere fest, aus der sich die natürliche Regulierung des Bevölkerungswachstums erklären läßt: In dem Gedränge entstehen soziale Spannungen, auf die der Organismus mit einer veränderten Hormonproduktion reagiert. Eine Folge davon ist, daß mehr Cortison erzeugt wird, ein Wirkstoff, der unter anderem die Anpassungsfähigkeit verstärkt und dadurch dem Stress entgegenwirkt. Der amerikanische Gelehrte vermutet, daß durch den erhöhten Cortisonspiegel auch der Mutterinstinkt abgeschwächt wird, was in der unstabilen Sozialordnung zur Vernachlässigung der Jungtiere führt. Gleichzeitig geht bei dieser Änderung der inneren Sekretion die Produktion der Hormone zurück, deren Aufgabe es ist, die fruchtbaren Perioden einzuleiten. So erklärt sich der Geburtenrückgang, den Pearson bei seinem zweiten Experiment beobachtet hatte. Arsene Okun