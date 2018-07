Inhalt Seite 1 — 1963: Kein Spaß an der Freud’ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf runde vierzigtausend Mark aus Hamburger Faschingsfreuden wird das Finanzamt der Freien und Hansestadt in diesem Jahr verzichten müssen: Das traditionelle, dreitägige Fest der Hochschule für Bildende Künste, das sogenannte Li-La-Lerchenfeld, findet nicht statt.

Wenn ein Faschingsfest in Hamburg im Stil eines wirklichen Künstlerfestes eine Lustbarkeit war, dann dieses. Daneben gibt es zwar noch das Künstlerfest, das „Künstlerfest“ heißt, dessen Erinnerungen an turbulente Abende in den zwanziger Jahren indessen schon eine Legende sind und das seit langem ein Fest ist, auf das Leute gehen, die hoffen, dort Künstler auf freier Wildbahn erleben zu können.

Die Künstler jedoch gingen zum Lerchenfeld, wo die Lustbarkeit turbulent zu sein pflegte, wenn auch nicht ganz so „sündig“, wie manche hofften oder auch fürchteten. Auf jeden Fall: dort war es lustig und daher auch die Erhebung der Lustbarkeitsteuer verständlich. Denn dieses Fest hatte – und wird es vom nächsten Jahr an wieder haben – außer der Lust am Spaß auch noch einen anderen Sinn: Aus seinen Einnahmen werden Stipendien und Studienreisen bezahlt. Nur durch das Li-La-Lerchenfeld-Geld kann auch das Landheim der Schule erhalten werden. Der Fest-Gewinn lag jährlich zwischen dreißig- und fünfzigtausend Mark.

Die werden nun diesmal fehlen. Fehlen wird den Schülern auch die Arbeit an den Dekorationen in den vielen Fluren, Sälen, Klassen, in der Halle, in den Treppenaufgängen. Was beim „Lerchenfeld“ aus Holz, Papier und Eisen an den Decken schwebte, die Wände bedeckte sich in allen Richtungen bewegte und drehte, war meistens großartig. Dafür fiel zwar der Unterricht vorher mindestens zwei Wochen aus; mit allem Ein- und Aufräumen waren drei bis vier Wochen lang in der Hochschule nicht an Arbeit zu denken. Aber es lohnte sich – und das nicht allein wegen der Einnahmen und der Freude am Fest. Schließlich ist die Arbeit an solchen Dekorationen ja etwas Ähnliches wie das, was viele Klassen auch im Unterricht tun.

Geblieben ist von der Vorfreude in diesem Jahr nur der Plakatwettbewerb, dessen Preis schon bezahlt war, als der Bescheid der Baubehörde das Li-La-Lerchenfeld 1963 unmöglich machte. Dieser Bescheid ist nicht etwa ein Verbot. Er ist nur eine für das Fest „tödliche Rechnung“.

Zweitausenddreihundert Personen durften sich in den letzten Jahren an jedem der drei Abende im Hochschulgebäude amüsieren. Zweitausenddreihundert sind eine Menge, die sich nicht mit einem Überblick zählen läßt, besonders wenn sie sich in Knäueln die Treppen auf- und abwälzt oder – verteilt bei zahlreichen Jazz-Kapellen – eng und lebhaft bewegt wie frischausgegrabene Regenwürmer im Angeleimer. Mancher sah angesichts dieser Fülle doppelt. Tatsächlich war das Gedränge oft so, daß ein Besucher, der vom zweiten Stock ins Parterre wollte, mit einer „Drängelzeit“ von zwanzig Minuten zu rechnen hatte. Aber voll muß es sein, wenn Fasching ist, und nur wenigen war es zu voll am Li-La-Lerchenfeld.