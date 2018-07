Zu dem Artikel von Walther Killy über den „Durchschnitts-Studenten“ (DIE ZEIT Nr. 2, 1963) gingen bei uns zahlreiche empörte und begeisterte Leserbriefe ein, die wir in der nächsten Ausgabe zum Teil abdrucken werden. Einen möchten wir allerdings heute schon veröffentlichen: weil er uns besonders gut gefallen hat und um der ausgleichenden Gerechtigkeit willen.

Der Aufsatz unseres verehrten Göttinger Professors Walther Killy über Seine Majestät, den Durchschnitts-Studenten, verlangt danach, daß ein Gegenbild entworfen werde. Hier ist es.

Niemand kann auf den Durchschnitts-Professor mit dem Finger weisen, nicht nur weil er eine unzulässige Verallgemeinerung, sondern vor allem weil er eine höchst ehrenwerte Gestalt im bürgerlichen Leben darstellt. Jedoch bestimmt er für den Studenten die „tägliche Realität der Universität“ und bewirkt beispielsweise, daß manch einer von wöchentlich sechzehn Vorlesungsstunden in neun gar nicht, selten oder widerwillig geht, weil er das dort Gebotene konzentrierter und begeisterter selbst erarbeiten kann; irgend jemand sollte also einmal die „allgemeinen Eigenschaften, Fehler, Wünsche und Hoffnungen“ dieses mittelmäßigen Professorenwesens analysieren. Aber wer brächte ernstlich soviel Verwegenheit auf?

Jene herrlichen „Abenteuer des Geistes“, der Durchschnitts-Professor erlebte sie wohl einmal, damals in München oder Berlin ... Heute ist sein Spezialgebiet Bibliographie oder Phonetik, oder er trägt – zum wievielten Male wohl? – Auszüge seiner Doktor- oder Habilitations-Arbeit in Fortsetzungen vor.

Die Mittelmäßigkeit des Durchschnitts-Professors äußert sich den Studenten gegenüber vor allem in einer „Unterentwicklung des Verantwortungsgefühls“, die zumeist als Mangel an pädagogischem Interesse zutage tritt. Von Selbstgefälligkeit und plumpem Gelehrtendünkel gerade beim Durchschnitts-Professor wollen wir lieber schweigen, auch wenn sie jede sachliche Kritik (die persönliche allerdings nicht) im Keim ersticken. Aber à propos asoziales Verhalten: Keine andere Führungsschicht dürfte es wagen, die „Nachrückenden“ so völlig zu mißachten, wie es der Durchschnitts-Professor beim (für beide Parteien unerfreulichen) Testieren tut. Jeder Student weiß die seltene Gnade eines interessierten oder gar wohlwollenden Blickes zu würdigen.

Zum Thema Prüfungsgegenstand ließe sich anführen, daß der Durchschnitts-Professor nur solche Themen zuzulassen pflegt, die ihm vertraut sind. Sollte ein forscher Studiosus, der mithin nicht durchschnittlich genannt werden kann, hier eigene Ideen haben, so wird der Durchschnitts-Professor zur Strafe davon absehen, sich selbst genauer mit dem Thema zu befassen. – Ist dem Durchschnitts-Studenten nicht klarzumachen, daß er sich im Laufe seiner Studienjahre einen „schlichten Wissensschatz“ zu erwerben hat, so will es dem Durchschnitts-Professor schwer in den Kopf, daß es seine Aufgabe ist, diesen auf breiter Basis zu vermitteln; er hält sich lieber an wenige Spezialthemen, für die er nichts Neues zu erarbeiten braucht.

Dic Realitäten von 1963 billigen nach dem „mittleren Professor“ ein Maß von Freiheit zu, das sinnvoll zum Nutzen der Studenten zu gebrauchen er außerstande ist; die Theorien Humboldts geben vor, der Durchschnitts-Professor sei ehrlich an der Erziehung seiner Studenten interessiert, obwohl sich auch das längst anders herausgestellt haben dürfte. Seminare, die sich ausschließlich auf das Verlesen schriftlicher Arbeiten, auf das Referieren von Sekundärliteratur beschränken, wo Diskussionen zu geistigen Schwimmfesten werden, wo man wegen allgemeinen Geredes stets höchstens die Hälfte des anfänglich angekündigten Programms bewältigt, solche Seminare sind für den Durchschnitts-Professor bezeichnend, von den Bildungsideen Humboldts jedoch wohl ebensoweit entfernt wie die Art, in der der Durchschnitts-Student seine Freiheit gebraucht.

Auch bezüglich des „mittleren Professors“ sollte man Irrtümer und Fiktionen fahren lassen und endlich zugeben, daß mit der geforderten Universitätsreform vor allem die Forderung nach einer wahrhaft pädagogischen Erfüllung des Lehrauftrags verbunden sein müßte. Das braucht nicht gleich „Verschulung“ der Universität genannt zu werden, sondern bedeutet viel schlichter, daß die Älteren (Professoren) sich erneut ihre Aufgaben bewußt machen sollten: nämlich den Jüngeren (Studenten) bei der Erziehung und Bildung ihrer selbst zu helfen. Die Aufgabe erfüllt der Durchschnitts-Professor heute wohl schlechter als die Professoren der Vergangenheit, wobei die erschwerten Bedingungen einiges, aber nicht alles entschuldigen. Anke Martiny