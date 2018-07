Inhalt Seite 1 — Erinnerungen an Otto Friedrich Regner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Pädagoge der Freude

Von Peter Härtling

Er ist einer von jenen, die man nicht totsagen kann; meine große Traurigkeit hindert mich nicht, daran zu glauben, daß ich ihn irgendwo wiedertreffen werde, vielleicht auf der nächsten Buchmesse, wo mich plötzlich, während irgendeiner Unterhaltung, ein Lachen ablenkt, das schiere Herzlichkeit dröhnt; dann werde ich, um die Ecke schauend, den voluminösen Mann erblicken mit dem mächtigen runden Schädel und der Tonsur von rotem Haar; ich werde auf ihn zulaufen und, wie immer, sagen: Grüß Gott, Herr Regner! Seine Augen werden sich noch ein wenig runder öffnen – die braune Iris rechts, die blaue links – er wird mir die große, doch leichte Hand auf die Schulter legen, und, wie immer, ausrufen: Ja, der Pieter, was treiben’s denn? – sodann von einer Herrlichkeit erzählen, auf die er gestoßen sei und die ihn dermaßen delektiere, daß er seinen Sinn nicht mehr davon abbringen könne. Nein, man kann sich ihn nicht für alle Zeit verloren denken.

Otto Friedrich Regner war sechs Jahre lang Feuilletonredakteur gewesen, erst an der „Deutschen Zeitung“, dann an der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Darüber wurde in vielen Nachrufen, die den unvergleichlichen Mann zu schildern sich mühten, Auskunft gegeben. Mir war er in fast vier Jahren ein vorbildlicher Kollege, vor allem aber ein kundiger Lebenslehrer. Wenn ich an ihn denke, fallen mir unablässig Anekdoten ein; Regner zog die Pointen auf sich, er war ein Mensch, der von Geschichtchen zu Geschichtchen wanderte, sie sammelte und ausstreute, sie sind nachträglich zur Spur seines Daseins geworden.

Was soll ich Ihnen, lieber „ofr“, denn anderes nachrufen als das Echo Ihrer Existenz? Sie haben so bezwingend lachen können; Sie waren ein so still und erstaunt zuhörender Beichtvater für viele, und daß Sie in solchen Fällen nur noch verständnisvoll lächelten, dankten wir Ihnen. Ihr Enthusiasmus, das Element, in dem allein Sie sich wohl fühlten, das sich mit Ihrer festen lutherischen Frömmigkeit vereinte, schlug fortwährend Funken und vermochte alle, die mit Ihnen arbeiteten – dem Tag und der Kunst dienend – zu beflügeln.

Regner war ein zärtlicher, beredsamer Liebhaber der Künste; in der Musik mehr als ein Dilettant: er hatte einige Semester Gesang studiert und besaß einen warm klingenden Bariton, den er, wann immer ihn Schubert oder Schumann überwältigten, anstimmte, sei’s in der Redaktionsstube oder auf der Straße. Die Kunst gab sich ihm als ein Fest der Ohren und der Augen (und war’s kein Fest, so war’s keine Kunst); das Ballett, dem er zwei kenntnisreiche Handbücher widmete, entsprach solchem Verlangen. In ihm regte sich heimlich Sehnsucht nach Leichtigkeit und Zierlichkeit, doch sie war eingeschlossen in einer monumentalen Figur, die sich Geistes- und Leibesbrüder an die Seite rief; Pallieter und Falstaff.

Kritik bedeutete ihm Zustimmung. Er verurteilte schweren Herzens, da war seiner Feder die Mühe anzumerken. Er reflektierte Kunstwerke nicht, er lebte mit und aus ihnen. Die Verlassenheit der Marschallin im „Rosenkavalier“ bereitete ihm kindlichen Kummer, und er dachte sich einen fürsorglichen Gefährten für ihre späteren Tage aus; am liebsten hätte er sich, alles zum Guten wendend, in Hofmannsthals Libretto gestohlen.