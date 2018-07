Von Dieter Tasch

Zum dritten Male fragt die Frau eindringlich, ob ihr wohl ein Platz bliebe. Ihr runzeliges Gesicht ist rund, die alten Augen blicken besorgt. Sie drückt ihre Tasche fest an sich, eine große, bräunlich-beige Einkaufstasche.

Der Mann ihr gegenüber, der haltsuchend mit dem Rücken an der Tür aus Teak lehnt, hebt beruhigend beide Hände. Für sie werde sich bestimmt, noch ein Platz finden lassen. Ja, auch wenn sie diesmal vergessen habe, sich rechtzeitig eine Karte zu besorgen. „Und bitte, bitte, die Herrschaften“, sagte er zu der immer wieder herandrängenden Menschenmenge gewandt, „haben Sie doch – nur noch etwas Geduld. Gleich wird geöffnet.“ –

Ein zufriedenes Murmeln ertönt im dichtgefüllten Flur. Drei Mädchen und ein Junge schieben sich an dem Knäuel der etwa 150. wartenden Alten vorbei, auf das Glasgehäuse des Erfrischungsraumes zu. Worauf die denn so scharf seien, will eines der Mädchen wissen. „Ringelpietz mit Kaffee und Kuchen für Oma und Opa“, antwortet der Junge.

Es ist Sonnabendnachmittag, und die Uhr im Freizeitheim von Hannover-Linden weist auf vier. Unablässig schwingen die gläsernen Eingangstüren am oberen Ende der breiten Steinstufen. Spitze und flache Absätze klappern über die mir Steinplatten belegten Gänge und Treppen zu den Sälen und Zimmern. In den vielen großen Scheiben dieses nach dem Willen seiner Erbauer dem nützlichen und sinnvollen Zeitvertreib zugedachten Glashauses spiegelt sich an diesem Nachmittag der Erfolg dieses in Westdeutschland neuen Experimentes wider. Seit fünfzehn Monaten ist das Haus voller Leben und bestätigt den Initiatoren, keine Fehlinvestition getan zu haben.

Materiell wie ideell ist einiges hineingesteckt worden. Die hannoverschen Ratsherren hatten sich lange und heftig darüber auseinandergesetzt, ob eine Kommune ein solches Haus bauen solle. Die Gegner, „bürgerliche“ Ratsherren der Stadt, sahen; in ihren extremsten Befürchtungen einen Kulturpalast östlicher Prägung und eindeutiger ideologischer Ausrichtung entstehen. Gemäßigtere argwöhnten, die stark für die Freizeitheimidee des städtischen Kulturdezernenten Heinz Lauenroth plädierenden Sozialdemokraten beabsichtigten, eine Art unterschwelliger Parteischule in dem Heim aufzuziehen. Das Mißtrauen wich auch nicht, als die Befürworter versicherten – SPD-Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor an der Spitze –, jeder könne in dem Gebäude ohne Zwang und Gängelei tun, was ihm beliebe.

Schließlich wurden doch 2,4 Millionen Mark im „Hinterhof“ Hannovers – so bezeichnet die Stadt selbst den um einen nicht gerade originellen, aber in seiner Umgebung sich recht extravagant ausnehmenden Glas-Stahl-Beton-Block auf den Boden einstigen Kleingärtnerfleißes zu setzen. Ein Pavillon eher für Weltausstellungen geeignet, auch als Abfertigungsgebäude eines Flugplatzes denkbar. Flach hingestreckt, mit scharfer senkrechter Fassadenunterteilung. Abends wirkt der Bau sehr anziehend, wenn aus allen Fenstern Lichter strahlen. Er hat nichts von dem Flitterglanz eines Vergnügungsetablissements, versucht aber auch nicht altdeutschen Heimatstil krampfhaft wieder zu beleben, wie das vor kurzem noch Mode war und auch heute noch oft geschieht. Es ist ein großstädtischer Bau, der fremd und einsam aufragt in diesem Vorort mit Wohnungen, die jedem Wohlstands-Standard hohnsprechen. Fast der gesamte Stadtteil müsse saniert werden, stellte bereits vor einigen Jahren der Braunschweiger Städtebauer Göderitz in einer eingehenden Untersuchung fest. Die Stadt akzeptierte das Verdikt, die Höhe der Kosten wiesen allerdings die Konsequenz des Abreißens und Neubauens in feine Zukunft. Mit diesem Heim wurde ein architektonischer Ausblick auf diese Zukunft gegeben.