Die Konjunktur ist besser als ihr Ruf

Die vom Wirtschaftsministerium kürzlich veröffentlichten Zahlen für den Wirtschaftsverlauf in der Bundesrepublik lassen ein gutes Urteil für die kommenden Monate zu. Die Wachstumsraten im Durchschnitt der vier Monate August – November 1962 im Vergleich zum Vorjahr sind immer noch ganz beachtlich; etwas zurückbleibend sind allerdings die Ergebnisse in der Investitionsgüterindustrie. Auch der Auftragseingang lag nur noch 4,2 % über dem 1961er Niveau. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas entspannt, was sich in einem Rückgang der offenen Stellen um 0,4 % wenigstens symbolisch ausdrückte. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik ist vorwiegend saisonal und auch von der Witterung her zu verstehen.

Nicht nur die Produktion bietet ein befriedigendes Bild, nein, auch die Preisentwicklung ist volkswirtschaftlich positiv zu beurteilen. Im Laufe der sechs Monate Juni–November 1962 waren die Preise in der Bundesrepublik ziemlich stabil. Steigerungen von 0,2 % bei den Erzeugerpreisen und Einzelhandelspreisen sind „normal“. Die Einfuhrpreise haben sogar um 0,8 % abgenommen, obschon die Weltmarktpreise etwa um 0,9 % angestiegen sind. Angesichts dieser Preisbewegungen kann man wirklich von einer Stabilität des Preisniveaus sprechen; ja, wenn man die Kosten der Lebenshaltung noch berücksichtigt, so kann man in den vergangenen Monaten eine sinkende Tendenz erkennen.

Eine leichte Wirtschaftsberuhigung widerspiegelt sich in den Kreditbeträgen, die von Banken an private und öffentliche Stellen gewährt wurden. Während im Monatsdurchschnitt 1961 etwas über 2 Mrd. DM zusätzliche Kredite gegeben wurden, sank diese Zahl 1962 auf 1,9 Mrd. ab. Das gesamte Kreditvolumen ist im Laufe eines Jahres um 13 % gestiegen. Positiv zu bewerten ist die leichte Zunahme der Spareinlagen im Jahre 1962, die im Monatsdurchschnitt um etwa 450 Mill. gesteigert wurden, gegenüber 400 Mill. im Jahre 1961. Der Gesamtzuwachs an Spareinlagen betrug über das ganze Jahr hinweg 14,5 %. Berücksichtigt man zu diesen Sparbeträgen auch noch den Wertpapierabsatz, das Investmentsparen, die Bauspareinlagen, die Beitragsentwicklung bei den Lebensversicherungen, Pensions- und Sterbekassen, so zeigt sich noch deutlicher, daß die erhöhte Massenkaufkraft der Bundesbürger nicht nur in den direkten Konsum gegangen ist, sondern auch einiges davon auf die „hohe Kante“ gelegt wurde.

Das Masseneinkommen‚ zusammengesetzt aus den Nettolöhnen und -gehältern, den Pensionen, Renten und Unterstützungen wird zwar erst für das 3, Quartal gemeldet. Immerhin zeigen sich hier gegenüber dem Vorjahre noch Zunahmen in einer Größenordnung, die etwas unter dem Zuwachs im 1. und 2. Quartal liegen. Gesamthaft ist das Masseneinkommen im Laufe der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres um rund 10 % höher als vor Jahresfrist. Ein direkter Vergleich zwischen verfügbaren Einkommen und Produktionsvolumen darf aber nicht gezogen werden, denn über die Verwendungsweise der Einkommen haben wir keine Unterlagen.

Die von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten zum Jahresanfang gewagten Prognosen sind, so meiner: wir, zu Recht durchaus günstig und lassen erkennen, daß für den Wirtschaftsverlauf in diesem Lande eine gute Ausgangslage vorhanden. ist. Wachstumserwartungen für die gesamte Wirtschaft von durchschnittlich 4 % dürfen bei dem heute hohen Entwicklungsstand in der Bundesrepublik als zukunftsträchtig gelten.

Rle.