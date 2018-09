Mehr Boote, und alle werden schwimmen – Im Urlaub spielt man Kapitän – Das Geschäft hat jetzt Saison

Während die strenge Winterskälte Flüsse und Seen unter einer dicken Eisdecke erstarren läßt, herrscht Hochbetrieb bei allen, die ein Segel- oder Motorboot besitzen – oder davon in sparsamen wie luxuriösen Träumen schwelgen. Die einen sind eifrig beschäftigt, ihre „Lustfahrzeuge“ zu überholen und ewig zu verbessern; die anderen suchen sinnend in Yachthäfen, Bootsschuppen und Ausstellungen. In London und Paris fanden kürzlich solche Fachmessen statt; in Hamburg wird die fünftägige „Deutsche Boots-Ausstellung International 1963“ am 17. Februar 1963 eröffnet. Wie stark das Interesse am Wassersport – der letzten Möglichkeit für den modernen Menschen, sich in die enge Klause seines Bootes als eine noch „heile Welt“ zurückzuziehen – bei uns gestiegen ist, verrät allein schon die Statistik der Ausstellungsleitung Auf der ersten Schau dieser Art, 1961, wurden in einerHalle knapp 100 Boote gezeigt; 1962 waren es 200 Boote in drei Hallen; 1963 sind in sieben Hallen über 300 Boote aller Klassen von 200 europäischen und überseeischen Herstellern zu sehen.

Erster Teil: Kenner aus Leidenschaft

Das Vorwort verlangt vom geneigten Leser Einfühlungsvermögen.

Unlängst besuchte ich eine der Bootsausstellungen, die neuerdings allenthalben stattfinden. Viele wunderbare Schiffe waren da, glänzend wie polierte Klaviere, und vor allen standen Menschen und schauten mit glänzenden Augen. Ich stellte mir dieselben Menschen in einer Hobel- und Fräsen-Ausstellung oder in einer Isoliermittelschau vor: Sie hätten einen weitaus sachlicheren Eindruck gemacht, und selbst in einem Automobilsalon hätte man sie realistischer und vom unbedingt Notwendigen sprechen hören.

Das erste Kapitel befaßt sich mit den Leuten, die ein Schiff haben.

Manche Leute haben ein Schiff. Ich auch. Manche Leute verdienen Geld mit ihrem Schiff. Ich nicht. Die Geld verdienen, nach dem Zweck ihres Schiffes zu fragen, ist müßig. Sie laden ein, fahren wohin, laden aus, und das bezahlt man ihnen ganz schön, so daß sie sich bald ein größeres Schiff kaufen können. Ein Küsten-Motorschiff kostet so um eine Million; ein siebzigstel nur von dem, was man für einen wackeren Marine-Zerstörer auf den Tisch zu legen hat.