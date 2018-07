Ein neues kosmologisches Modell soll Mikro- und Makrophysik unter einen Hut bringen

Von Robert Gerwin

Spielplatz für Genies nannten Kritiker unlängst das neue Buch „The Scientist Speculates“ (Heinemann Verlag, London), das den bezeichnenden Untertitel „Eine Anthologie halbbackener Ideen“ trägt. An diesem Abenteuer, mit Spekulationen und unfertigen Theorien vor die Öffentlichkeit zu treten, haben sich namhafte Wissenschaftler aus aller Welt beteiligt. In einem der Beiträge entwirft der spanische Physiker Miguel Masriera ein neues Weltmodell. Danach leben wir in einem vierdimensionalen Universum, das in der vierten, für uns nicht anschaulich erfaßbaren Dimension dünner ist als die Haut einer Seifenblase. Masriera glaubt, in einer solchen Welt würden viele physikalische Phänomene, die sich bislang nur mit mathematischen Kunstgriffen beschreiben lassen, auf natürlichere Weise erklärt werden können.

Seit mehreren Jahrzehnten geht quer durch die Physik eine schmerzliche Grenze. Sie scheidet zwei Welten: Mikrokosmos und Makrokosmos – die Welt der subatomaren Vorgänge und die des kosmischen Geschehens. Getrennt sind diese Welten für den Physiker deshalb, weil er sie nur mit zwei grundverschiedenen Theorien beschreiben kann: mit der Quantenmechanik, deren Aussagen lediglich in den Größenordnungen der Kernphysik sinnvoll sind, und mit der allgemeinen Relativitätstheorie, deren Gesetze den Makrokosmos beherrschen.

Nun ist es nicht etwa so, daß beide Kalküle einander widersprächen, aber man hat noch keine Brücke zwischen ihnen schlagen können. Es ist unbefriedigend, daß wir das Universum noch nicht mit einer universalen Theorie erklären können, daß die größeren Massen – zum Beispiel die Dinge, die wir mit unseren Sinnesorganen oder Fernrohren erfassen – physikalischen Gesetzen völlig anderer Natur gehorchen sollen, als die Elementarbausteine, aus denen diese Dinge zusammengefügt sind.

An Versuchen, eine allumfassende Einheitstheorie zu schaffen, hat es nicht gefehlt. Man kann ohne Übertragung sagen, daß sich alle Physiker unserer Zeit um einen solchen Brückenschlag bemüht haben. Einstein hat seiner einheitlichen Feldtheorie in den letzten Jahrzehnten seines Lebens nahezu seine ganze Arbeitskraft gewidmet, aber kaum wissenschaftliche Anerkennung damit gefunden. Auch Versuche, wie sie die bekannten theoretischen Physiker Paul Dirne und Erwin Schrödinger in dieser Richtung unternommen haben, gelten durchweg als gescheitert.

Doch gerade diese Fehlschläge ermuntern die wissenschaftlichen Geister unserer Zeit, nach Ideen Ausschau zu halten, die einen Weg andeuten, der aus dieser scheinbar ausweglosen Situation führen könnte.