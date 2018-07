Es ist immer dasselbe: Meine Frau öffnet beim Frühstück einen Brief und sagt nur: Heinzelmanns! Oder sie kommt vom Telephon und sagt in einem gewissen Tonfall: Otto! – und ich weiß sofort Bescheid. Eben hatte ich noch darüber nachgedacht, welchen beruflichen oder privaten Pflichten ich mich zuerst widmen sollte – nun bin ich solcher Sorgen ledig. Die Durchreisen stehen nämlich vor der Tür! Das sind Bekannte oder Freunde, die für einige Stunden oder Wochen nach München kommen und denen kurz davor eingefallen ist, daß sie dort ja gute Freunde haben, die Eberts nämlich, denen es gewiß nichts ausmachen wird, sich ihrer von der Ankunft bis zur Abfahrt anzunehmen.

Natürlich könnten sie auch noch zu Abromeits oder Distlers gehen – von uns allein aber vermuten sie, daß wir unsere Zeit eigentlich mit nichts anderem verbracht haben, als sehnsüchtig auf sie zu warten. In Wirklichkeit warten wir nur darauf, daß sie wieder abfahren; womit es zumeist gar nicht getan ist, denn des öfteren hinterlassen sie noch irgendwelche Kisten oder Koffer, die man ihnen entweder nachschicken oder irgendwohin in den fünften Stock (ohne Lift) befördern muß. Dies alles und noch viel mehr würde uns nicht passieren, wenn wir in Ebingen oder in Bückeburg lebten. Dorthin fährt kein Mensch – nach München aber fahren sie alle, als wenn es dort wunder was zu sehen gäbe. Irgendwann ist mal die Legende entstanden, München sei eine Kunst-, ja, sogar Theater- und Opernstadt, und diese absurde Ansicht ist dann ein Grund mehr, herzukommen, und zwar noch dazu mit der Vorstellung, ich sei ein Mensch, dem es spielend leicht gelänge, Theaterkarten zu besorgen. Dem nicht genug, muß ich ihretwegen dann auch noch mitgehen und ganz entsetzliche Aufführungen über mich ergehen lassen. Oder sie kommen mit dem Herzenswunsch angereist, prominente Künstler – irgendwann hatte ich wohl mal durchblicken lassen, ich stünde mit einigen auf gutem Fuße – persönlich kennenzulernen, was besonders peinlich ist. Diese wollen nämlich meine Durchreiser keinesfalls und schon gar nicht persönlich kennenlernen, so daß ich mir entweder die Bekanntschaft der prominenten Künstler verscherze oder bei den Durchreisern den Ruf, solche zu kennen.

Da machen wir sie schon lieber mit den Kunstschätzen unserer Stadt bekannt. Voraussetzung ist allerdings, daß man sich selbst vor jedem Besuch ein wenig informiert und es mir nicht wieder passiert, daß ich mit meinen Durchreisern vor der Asamkirche andere Münchner nach der Asamkirche frage. Am liebsten schicken wir sie in die Alte Pinakothek, nicht ohne sie allerdings zuvor darauf hingewiesen zu haben, daß es von Banausentum zeuge, dort nicht wenigstens drei oder vier Stunden verbracht zu haben.

Am Abend wollen sie dann von uns in ein exotisches Restaurant eingeladen werden; anschließend „Schwabing bei Nacht“ kennenlernen, worüber in den bundesrepublikanischen Provinzen ziemlich abenteuerliche Vorstellungen herrschen müssen, und vielleicht wollen sie auch ein Kabarett besuchen, deren Programme, die ja nur noch jährlich wechseln, ich auf diese Weise bis zu siebenmal gesehen habe, so daß schon das Wort Kabarett bei mir eine leichte Übelkeit erregt. Da schätze ich schon mehr die Tierfreunde unter meinen Freunden. Denen zuliebe bin ich im letzten Jahr siebzehnmal im Tierpark Hellabrunn gewesen, wo mich die Dromedare schon wie einen lieben alten Freund begrüßen. – Physische Strapazen fordern einem Besucher wie die Pahlkes ab – ein reiferes, aber noch recht bewegliches Ehepaar, das von einer wahren Tanzwut besessen ist und uns jedesmal zwingt, mit ihnen in mehr oder minder halbstarken Bumsdielen wilde Verrenkungen auszuführen.

Am schlimmsten sind allerdings jene Durchreiser, die – um uns besonders nahe zu sein, beziehungsweise die Hotelkosten zu sparen – auch noch bei uns logieren wollen und denen wir dadurch praktisch mit Haut und Haaren ausgeliefert sind. Manchmal blieb uns schon zur Abschreckung gar nichts anderes übrig, als meine Frau mit Masern oder Scharlach das Bett hüten zu lassen, was allerdings den Nachteil hat, daß ich dann der unverwüstlichen Unternehmungslust unserer Freunde mutterseelenallein ausgesetzt bin.

Ziemlich oft bekommen wir ganz unbekannte München-Freunde von anderen Bekannten, die anscheinend mit uns gute Erfahrungen gemacht haben, zugeschickt, und zwar aus Chikago oder Bandung („In München müssen Sie unbedingt den Eberts Grüße bestellen, die werden sich bestimmt Ihrer annehmen!“). Manchmal sind auch junge Damen darunter, denen ich natürlich mit einer gewissen außer-ehelichen Vorfreude entgegensehe. Aber entweder sind es gleich zwei, oder sie sind mordshäßlich, oder Ingwelde entzieht sie mir schon bei der Ankunft mit der fadenscheinigen Begründung, das Kind aus fremden Landen sei wegen der Sehenswürdigkeiten gekommen, ich aber sei keine.

Nun könnte man ja diesen Besuchern aus Münster, Limburg oder Rüsselsheim die kalte Schulter zeigen – was aber, wenn man selbst dort einmal auf einem zugigen Bahnhof steht und kennt nur Heinzelmanns, die man damals so schlecht behandelt hat, indem man mit ihnen nicht auch noch in den Zirkus Krone gegangen ist? Aus dieser Angst heraus stehen wir auch die dauerhaftesten, unerträglichsten Besuche mit zusammengebissenen Zähnen, aber freundlich grinsend bis zum letzten Abschiedsgruß eisern durch – um dann sofort in einen tiefen Erschöpfungsschlaf zu fallen, aus dem uns höchstens ein Telegramm mit der Ankündigung, Giesebrechts seien von Hamm aus im Anmarsch auf München, aufschrecken kann.