Die Aufwendungen für Forschung und Emwicklung wurden im Interesse der weiterai Festigung unserer Stellung auf dem in- und ausländischen Markt im Berichtsjahr wesentlich eihöht. Diese lapidare Feststellung trifft, ohne korkrete Zahlen zu nennen, der Geschäftsbericht der Osram GmbH, Berlin—München, für 196162 (30 6 ). Die Bilanz schließt wieder mit 8 5 Mill. DM Reingewinn ab, der den Gesellschaftern — Siemens & Halske AG, AEG und International General Electric Company, New York — wie in Vorjahr 14 % Dividende auf 60 Mill. DM Stammkapital sichert. Der außenstehende Beobachter könnte auf den ersten Blick meinen, dieses -Ergebnis sei angesichts eines Produktionsprogramms von etwa 20 000 verschiedenen Lampentyper, von denen eine große Zahl Pfennigartikel sine, alles andere als unbefriedigend. Tatsächlich ist es sogar hervorragend. Dennoch steckt in diesen Abschluß einiger "Sprengstoff", wie er nicht nur bei Osram für das letzte Geschäftsjahr typisch ist. Ohne Beteiligungsgesellschaften hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Gesamtumsatz auf 271 (258) Mill. DM erhöhen können, was einem Zuwachs um 5 2 (15) % entspricht. Davon entfielen auf das Inland 211 (202) Mill. DM oder eine Steigerung um 4 5 (12) %, auf das Ausland einschließlich Zulieferungen an Beteiligungsgesellschaften 60 (56) Mill. DM oder eine Steigerung um 7 4 (27) %. Die geringere Zuwachsrate allein ist, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Ing. Heinrich Freiberger, betonte, noch keineswegs alarmierend, zumal das neue Jahr bisher mit einem Mehrumsatz von durchschnittlich 8 % eine kräftigere Belebung verspricht. Wenn vor allem in den letzten zwei Jahren die erwartete Steigerung von 8 % erheblich übertroffen worden sei, so bestehe bei einem zeitweiligen Rückgang noch kein Anlaß zur Beunruhigung, zumal das Motto "mehr Licht" auf längere Sicht noch immer nicht an Zugkraft verloren habe. Auch, der Umsatz der Auslandsgesellschaften mit mehr als 50 % Osram BeteilLgung, der um 13 (19) % auf 110 Mill. DM gestiegen ist, berechtigt nicht zu pessimistischen Prognosen ; Was dagegen zu denken gibt und äußerste Aufmerksamkeit erfordert, ist der Kostenanstieg jAm Stichtag beschäftigte Osram in seinen deutschen Werken rund 16 460 (15 800) Mitarbeiter, Salso rund 4 (12) % mehr als ein Jahr zuvor ;Die reine Lohnsumme aber, also ohne den Sozialaufwand, stieg um nicht weniger als rund 21 5 (16 ) % Ende Februar dieses Jahres laufen die bestehenden Tarifverträge ab, und nacb den keineswegs zaghaften Ankündigungen der Gewerkschaften sind massive Mehrforderungen zu erwarten. Dr ß;reiberger, der als Vorsitzender der metallverarbeitenden Industrie Bayerns keine Scheuklappen jder "Betriebsblindheit" kennt, verwies auf die steigfenden Importe aus Großbritannien und Österreich, wo die Lampenindustrie auf einem niedrigeren Lohnniveau arbeitet, auf die Unmöglichkeit, angesichts dieser und anderer mächtiger Konkurrenten in den Massenartikeln die Preise zu erhöhen, zumal gegenwärtig in der Branche offenbar keine Mengenkonjunktur von solchem Ausmaß herrscht, daß die höheren Stückzahlen den Ausgleich bringen. Schon im Berichtsjahr war der Mehrabsatz der konventionellen Allgebrauchslampen nur noch gering, die Steigerung betraf vor allem die Entladungslampen (Leuchtröhren), die aber für den Produzenten den Nachteil der erheblich längeren Lebensdauer haben, ferner die für zahlreiche Zwecke gebrauchten Sonderlampen, deren meist geringe Serien aus Wettbewerbsgründen nicht immer eine kostengerechte Kalkulation zulassen, und die Vacublitze für Photogeräte. Unter diesen Umständen erscheint die besorgte Feststellung Freibergers verständlich, auch bei Osram könne man "nicht zaubern". G. G.

