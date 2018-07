Wo wird bis wann mit Schnee zu rechnen sein? In der folgenden tabellarischen Übersieht vermerken wir die wichtigsten Skiplätze; alle Orte aufzuzählen, ist nicht möglich. Aber es bedarf keiner großen Phantasie, sich auszurechnen, daß für Grainau ungefähr zutrifft, was für Garmisch-Partenkirchen gilt. Und daß die Klassifizierung nicht in einer Geheimverbindung zum Wettermacher gründet, sei hier gern zugegeben.

Ausschlaggebend für die folgende Tabelle waren Höhe und Himmelsrichtungen, denen die Haupthänge der einzelnen Gebiete zugewendet sind (ein Südhang wird schneller schneefrei als ein Nordhang). Die Monatsangaben beziehen sich auf normale Winterverhältnisse, so daß im jetzigen Winter mit seinem außergewöhnlichen Schneereichtum etwa zehn bis fünfzehn Tage dazugerechnet werden können. Wer in die Mittelgebirge reisen möchte, sollte sich, besonders nach Warmlufteinbrüchen, kurz vor dem Besuch über die Schneelage erkundigen; nur so bleibt er vor Überraschungen verschont.

Hinter jedem Ski-Ort (in Klammern) stehen Gebiets- oder Ländernamen, dahinter die wichtigsten Skiziele. Die erste Höhenzahl ist die des Ortes; die zweite die des danach genannten Berges. Sind mehrere Skiberge genannt, so trifft die zweiten Höhenzahl stets auf den zuletzt erwähnten Berg zu. Sind ganze Gebiete vermerkt (wie: Zillertaler Alpen), kann die zweite Höhenzahl als obere für den Skitouristen erreichbare (oder empfehlenswerte) Grenze angenommen werden. Ganz ausgefallene und schwierige Skiziele blieben hier unberücksichtigt. Die großen Buchstaben bedeuten: B = Kabinen-, Gondel- oder Zahnradbahnen; L = Lifte. T. H.