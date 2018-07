Frankfurt/Main

Nach einem Prozeß durch drei Instanzen sind Frankfurts Taxifahrer nun genauso schlau wie vorher: Dürfen sie sich weigern, einen Fahrgast zu befördern, wenn er ihnen nicht ganz geheuer ist, oder dürfen sie es nicht? Diese Frage ist trotz rechtskräftiger richterlicher Entscheidung immer noch offen. „Beförderungspflicht – das sagt sich so leicht hin. Wer es noch nie erlebt hat, bei Fahrten in der Nacht zweifelhafte Figuren hinter sich zu haben, kann gar nicht mitreden“, sagen die Taxifahrer. Und dann zählen sie die Taxi-Morde der letzten Jahre auf. Immer geschah es nachts und immer nach einer Fahrt in eine abgelegene Gegend.

So haben Frankfurts Taxifahrer volles Verständnis für ihren Kollegen Richard W. An einem regnerischen Septemberabend kamen ein junger Mann und ein Mädchen an den Taxihalteplatz an der Rennbahn in Frankfurt-Niederrad. „Eigentlich wollte ich die Fahrt ablehnen, aber da saßen sie schon drin“, sagte Richard W. später vor den Richtern. Der junge Mann, der trotz des schlechten Wetters und trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht einmal eine Jacke anhatte, habe einen sehr ungünstigen Eindruck auf ihn gemacht. „Er wirkte nervös und aufgeregt, und dann wollte er ausgerechnet noch zum Stadion-Hotel.“ Das Stadion-Hotel liegt recht einsam. So geschah es dann, daß der Taxifahrer seine Gäste schon nach kurzer Zeit am Oberforsthaus auf die Straße setzte. Er hatte Angst bekommen.

Mitten im Regen „in der Wildnis“ so einfach ausgesetzt zu werden, das erschien den Fahrgästen denn doch zuviel. Sie erstatteten Anzeige gegen den Taxifahrer, und die Frankfurter Straßen-Verkehrsbehörde erließ gegen ihn einen Bußgeldbescheid in Höhe von 50 DM: Wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 29 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr. „Angst ist keine Entschuldigung“, meinten die Polizisten.

Da nun aber der Taxifahrer Richard W. im Gerichtssaal den Eindruck machte, als ob er nur mit großem Unbehagen abends allein vor die Haustür geht und deshalb auch versucht, jede Nachtfahrt zu vermeiden, zeigte der Richter großes Verstand-, nis. Er hob den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid auf, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß dem Richard W. damals tatsächlich – ob berechtigt oder nicht – die kalte Angst im Nacken saß.

Damit war nun wiederum die Polizei nicht einverstanden. Das Frankfurter Präsidium erhob Einspruch: Es gibt nach dem Gesetz eine Beförderungspflicht für Taxifahrer. Diese Bestimmung regelt im Artikel 12 jene Fälle, in denen die Fahrt verweigert werden kann. Der Taxifahrer braucht keine Betrunkenen zu befördern, keine Fahrgäste mit ansteckenden Krankheiten und auch nicht solche, „die unberechtigt Schußwaffen oder Sprengstoff mit sich führen“. Für diese Ausnahmeregelung freilich haben Taxifahrer, die wesentlich couragierter sind als ihr Kollege Richard W., nur ein mitleidiges Lächeln: „Sollen wir von den Fahrgästen ein Attest des Gesundheitsamtes verlangen, daß sie frei von ansteckenden Krankheiten sind?“ Den Alkoholspiegel mit einiger Sicherheit zu erkennen, das trauen sie sich schon nach einigen Jahren Berufserfahrung in Frankfurt zu. „Aber zu merken, ob in einer Aktentasche eine Plastikbombe oder Apfelsinen sind, so weit haben wir es noch nicht gebracht.“

Nun, es kam zur Verhandlung vor dem Ersten Strafsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts. Dort ließ man sich etwas Besonderes einfallen. Angst sei zwar kein Ausnahmegrund im Sinne des Beförderungsgesetzes, so meinte das Gericht. Aber vielleicht habe sich der Taxifahrer in dem Irrtum befunden, daß er einen Fahrgast nicht zu befördern brauche, wenn er befürchten müsse, bedroht oder überfallen zu werden.