Der Planungschef der Zone mußte gehen

R. B. Berlin, im Januar

Walter Ulbricht hat vor Beginn des VI. SED-Parteitages den Sündenbock für seine verfehlte Wirtschaftspolitik gefunden: Karl Mewis, den Vorsitzenden der staatlichen Plankommission. Das Zentralkomitee, das ihn Anfang Juli 1961 einstimmig berufen hatte, hat ihn nach 18 Monaten und 8 Tagen ebenso einstimmig gestürzt.

Mewis verliert außer dem Vorsitz der Plankommission auch seinen Rang als Minister und scheidet aus dem Ministerrat aus. Die amtlichen Kommuniqués sagen nicht, ob er auch den Staatsrat verlassen muß. Neuer Planungschef des SED-Staates wird Dr. Erich Apel, bisher Minister ohne Geschäftsbereich. Er war im Kabinett vom Politbüro zur Überwachung der Industrie eingesetzt und wird jetzt – im Gegensatz zu Mewis, der einfacher Minister war – einer der Stellvertretenden Ministerpräsidenten.

Der Wechsel von Mewis zu Apel ist charakteristisch für den neuen wirtschaftspolitischen Trend in der DDR. Mewis war Altkommunist und geneigt, die Massen ideologisch zu immer höheren Leistungen anzuspornen. Apel dagegen ist Technologe; von ihm ist zu erwarten, daß er den objektiven Gesetzen in der Wirtschaft mehr Beachtung schenken wird.

Mit den Worten „das Wichtigste ist die schöpferische Initiative der Massen“ hatte sich Mewis im September 1954 auf der Rostocker Bezirkswählerkonferenz als Kandidat zum Volkskammerabgeordneten empfohlen. Diese Parole entsprach genau den Anforderungen Ulbrichts, der damals in der romantischen Vorstellung lebte, die SED könne die Berechnungen der Fachleute überspielen, indem sie die Massen durch das „sozialistische Bewußtsein“ zu immer größerer Leistung ansporne. In der Praxis hat Mewis seinen Grundsatz einige Male verwirklicht. Als Erster Sekretär der SED in Rostock meldete er Ulbricht im Frühjahr 1960, daß sein Bezirk als erster die „Sozialisierung“ der Landwirtschaft vollzogen habe. Er trug auch wesentlich zur Entscheidung des Politbüros bei, Rostock zum Seehafen auszubauen, um die hohen Dienstleistungskosten für die Benutzung des Hamburger Hafens einzusparen.

Als der Hafenbau auf technische Schwierigkeiten stieß und die anderen Comecon-Mitglieder keinen Anlaß sahen, helfend einzuspringen, griff Mewis zu seinem bewährten Rezept: er organisierte „freiwillige Selbstverpflichtungen“ der Bürger von Rostock und Umgebung. Die einen zahlten, die anderen legten Hand an. Der Seehafen Rostock sollte zum Gesinnungsbau des SED-Staates werden. Das entsprach so sehr Ulbrichts Auffassung von der sozialistischen Art, die Massen anzuspornen, daß er Mewis dafür den „Vaterlandsorden in Gold“ verlieh.

Das Unternehmen freilich, Mewis zum Planungschef zu machen, mußte scheitern. Es ist eine Sache, in einem besonderen Fall durch harte Methoden aus der Bevölkerung eine einmalige Leistung herauszupressen, und eine ganz andere Sache, dies zum System der Wirtschaftspolitik zu erheben. Für einen solchen Versuch reichte der revolutionäre Elan der Mitteldeutschen nicht aus – wenn er überhaupt vorhanden war. Ulbricht, der diese Realität genau einzuschätzen weiß, ließ Mewis dennoch schalten und walten. Erst jetzt schickte er ihn in die Wüste.