Daß der Großaktionär der Gutehoffnungshütte gern Geld sieht, hat in der Dividendenpolitik des Oberhausener Aktienvereins mindestens in den letzten Jahren seinen deutlichen Niederschlag gefunden. Wenn wie hier das Mehrheitspaket, das die (Gründer-)Familie Haniel kontrolliert, genau genommen nicht in einer Hand, sondern in vielen Händen liegt, dann ist die Interessenlage des Großaktionärs hinsichtlich der Ausschüttungspolitik nicht so sehr verschieden von der der freien Aktionäre. Bei der GHH jedenfalls fahren die Minderheitsaktionäre mit den Dividendenwünschen der Majorität keineswegs schlecht.

Für das vergangene Jahr werden in Oberhausen wiederum 14 % ausgeschüttet; das ist zwar ein optisch unverändeter Satz, der aber erstmals auf das von 83 auf 125 Mill. DM erhöhte Kapital zu zahlen ist und daher 5,9 Mill. DM mehr erfordert. Das ist fast genau der Betrag, um den auch die Ertragsposten des Aktienvereins angereichert sind; aber das heißt natürlich noch lange nicht, daß die GHH mit ihrer Ausschüttung bis an die äußerste Grenze des Möglichen ging. Zwar bietet der Jahresabschluß der Holding einen breiten Spielraum für die Bildung stiller Reserven; aber darauf kann das Unternehmen ja auch getrost verzichten, denn bei den diversen Tochtergesellschaften gibt es vorab genügend Möglichkeiten, die Ertragsrechnung der Holding zu beeinflussen. Der Dividendenbetrag der GHH – in Höhe von 17,4 (11,5) Mill. DM – gemessen an dem Umsatz des Konzerns ergibt jedenfalls eine äußerst bescheidene Ausschüttungsquote, die selbst dann noch bemerkenswert niedrig bleibt, wenn man den Dividendenbetrag auf diejenigen Umsätze bezieht, die ausschließlich auf die bei der GHH liegenden Anteile der Tochtergesellschaften entfallen. Bei einem solchen Vergleich beispielsweise mit dem Schwesterunternehmen, der vor der Entflechtung mit der GHH verbundenen Hoig-Gruppe, schneidet der sehr viel lukrativere Verarbeitungskonzern geradezu ärmlich ab.

Der Jahresbericht beginnt mit der Feststellung, daß die Gutehoffnungshütte im Geschäftsjahr 1961/62 erfolgreich tätig war. Beschäftigung und Umsatz konnten auf dem hohen Niveau des Vorjahres gehalten werden, und auch im Export hat der Konzern seine Stellung behauptet. Eer Unternehmensverbund habe sich erneut bewährt, wird betont. Rückläufige Bewegungen, wie sie bei einzelnen im Konjunkturschatten stehenden Gesellschaften unvermeidlich waren, wurden in der Gesamtheit des Konzerns durch Fortschritte bei anderen Unternehmen ausgeglichen. Mit einer Zuwachsrate von 0,8 % ist der Konzernumsatz auf 3,58 (3,55) Mrd. DM nochmals’ leicht angestiegen. Dabei hat vor allem der Maschinen-, Stahl- und Fahrzeugbau – der knapp 50 % des GHH-Umsatzes ausmacht – eine hohe Zuwachsrate von ll,4 % erzielt. Der Schiffbau gehörte auch im Berichtsjahre wegen der anhaltenden Flaute der Werftindustrie zu den schwächsten Gliedern in der Konzernkette; er blieb mit einem Umsatz von 237 Mill. DM um 21,8 % unter dem Niveau des Vorjahres. Der Export der GHH-Gruppe lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 33,9 (35,7) % des Umsatzes. In das neue Geschäftsjahr ist der Konzern mit einem Auftragspolster hineingegangen, das sich auf 3,43 Mrd. DM beziffert. Damit sind die zur GHH gehörenden Werke im Durchschnitt für rund 1 Jahr eingedeckt. Das ist immerhin in einer Zeit, da weite Bereiche der Industrie kaum noch für ein Vierteljahr disponieren können, eine recht ansehnliche Beschäftigungsreserve.

Die Ertragsrechnung der Holding wird bestimmt von den Zuweisungen der Organtöchter und Beteiligungsgesellschaften an die Konzernkasse. Damit ist zwar die Ergebnisrechnung sehr übersichtlich, aber nicht unbedingt aussagekräftig hinsichtlich der Ertragsverhältnisse im Konzern. Aber bei der seit Jahr und Tag betonten Abneigung der GHH-Verwaltung, ihre Berichterstattung auch auf einen konsolidierten Abschluß auszudehnen, der zweifellos mehr Aufschluß geben würde, werden sich die Aktionäre dieser Gesellschaft weiterhin mit den Auskünften zufrieden geben müssen, die ihnen der Abschluß der Holding gibt. An Organerträgen – das sind vorliegend die Gewinne der Gutehoffnungshütte Sterkrade AG, der Ferrostaal und der Haniel & Lueg GmbH – werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Aktienvereins 11,36 (10,3) Mill. DM ausgewiesen; die Erträge aus Beteiligungen sind auf 12,27 (9,28) Mill. DM gestiegen, nmn.