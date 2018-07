Um ein guter Testpilot, Taucher oder Dompteur zu sein, dazu muß man schon einigen Mut besitzen. Diesen Mut will ich nicht verkleinern – es sei mir nur gestattet, einen Beruf hinzuzufügen, der allem Anschein nach so viel Mut erfordert, daß man geneigt ist, an japanische Kamikaze-Flieger zu denken.

Ich spreche von den Diskussionsleitern im Fernsehen. Da habe ich meistens – wenn es sich nicht gerade um harmlose Probleme handelt, aber welche Probleme sind in unserem Lande harmlos, selbst die kommende Fußball-Bundesliga gehört ja eigentlich schon zu den heißeren Eisen – das Gefühl, dem Auftritt eines Hochseiltänzers beizuwohnen. Ein falscher Satz, von einem Teilnehmer der Runde dazwischengepfeffert – und unser Diskussionsleiter muß für diesen subversiven oder sonstwie anrüchigen Zungenschlag mit seinem Kopf, wenn nicht gar mit seinem Leben büßen, und zwar gleich nach dem Verlassen des Studios.

Dabei handelt es sich eigentlich durchweg um Persönlichkeiten, die so gründlich durchleuchtet und gesiebt werden, daß nach menschlichem Ermessen jede Befürchtung grundlos sein müßte, sie könnten eine eigene oder falsche Auffassung haben oder eine solche in der Diskussion aufkommen lassen. Und mit den Teilnehmern verhält es sich meist nicht anders. Hitzköpfe, Querköpfe, Querulanten und sonstige Unruhestifter haben auf einem Fernsehbildschirm weder etwas verloren noch etwas zu suchen.

Dennoch ist man vor peinlichsten Pannen nie ganz sicher, zumal es sich ja meist immer noch um Live-Sendungen handelt, was für viele Diskussionsleiter geradezu eine Sache auf Leben und Tod sein kann. Darum werden sie auch so früh grau, schlafen schlecht und haben Alpträume. Zum Beispiel träumen sie, daß ein unbotmäßiger Teilnehmer mir nichts, dir nichts dafür eintritt, die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen. Oder ebenso unversehens Gott leugnet oder eine oder gar alle Kirchen und Religionen schmäht oder wenigstens das religiöse Empfinden ganzer Bevölkerungsteile verletzt. (Das Empfinden der Nicht-Religiösen darf hingegen verletzt werden.) Oder daß einer frisch von der Leber weg eine Lanze für die bürgerlichen Rechte andersartig veranlagter Menschen bricht. Soviel Alpträume wie es Probleme gibt, die es nicht gibt, weil niemand darüber spricht, kann ein einziger Diskussionsleiter gar nicht haben. Auf jeden Fall muß er immer mit dem Schlimmsten rechnen.

Darum richtet er sein Augenmerk in erster Linie darauf, eine Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, denn eine solche birgt natürlich immer die Gefahr in sich, daß da verschiedene, vielleicht sogar extrem verschiedene Meinungen aufeinanderprallen – und das ist ja nicht der Sinn einer Fernsehdiskussion.

Um eine solche leiten zu können, dazu bedarf es einer besonderen Gabe: Man muß eine Witterung dafür haben, von wem und wann zum Beispiel mit Bemerkungen gerechnet werden muß, die aus moralischen Gründen die Ohren achtzehnjähriger Töchter selbst zu später Sendezeit nicht erreichen dürfen – sehr oft allerdings gar nicht erreichen können, weil die jungen Damen nicht vor Mitternacht den Weg nach Hause finden. Man muß ferner ahnen, wer aus der Runde imstande wäre, dem Gegner im Osten Munition für seine Propaganda zu liefern oder die Freunde im Westen zu verärgern; man muß unentwegt auf der Hut sein, um im Falle der Gefahr Teilnehmern, die es gar wagen, mit konkreten Beispielen aufzutrumpfen, das Wort abzuschneiden, wenn nicht gar ihre Argumente durch eine „technische Störung“ zu ersetzen.

Vor allem zittern diese tapferen Menschen vor der entsetzlichen Möglichkeit, jemand könne etwas Verfängliches sagen, und sie selber bekommen es gar nicht mit. Da kann man schon begreifen, daß sie, die auf gefährlichem Vorposten stehen, schon seit langem dafür eintreten, Diskussionen grundsätzlich nur noch auf Band aufzunehmen – damit nichts und ihnen schon gar nichts passieren kann – und zwar möglichst zwei Wochen vor der Sendung, so daß das Band bis dahin von allen Rundfunkräten und von sonstigen zuständigen Instanzen abgehört und Schnitte vorgeschlagen werden können. Dadurch könnte allerdings eine Sendung zustande kommen, bei der man nur die An- und Absage und vielleicht noch die Begrüßungsworte des Diskussionsleiters zu hören bekäme, und das wäre manchem Zuschauer vielleicht doch etwas zu wenig.

Um das schwere Los der Diskussionsleiter zu lindern, bin ich auf eine epochemachende Idee gekommen. Es wird soviel erfunden – warum nicht endlich ein Apparat, der – auf eine Generallinie eingestellt – aufrührerische, zwielichtige Ansichten elektronisch ermittelt und jeden Teilnehmer, der von der Generallinie abweicht, sofort mit kleinen bis mittelstarken elektrischen Schlägen warnt oder gar bestraft. Da die Meinungsfreiheit an sich vom Grundgesetz garantiert wird, wäre ein gewisser Toleranz-Spielraum durchaus statthaft – sobald aber dessen Grenzen überschritten werden, setzt es elektrische Schläge, und wer von ihnen getroffen wird, der wird sich in Zukunft besser vorsehen, denn Rückschläge kann sich heute niemand leisten. Ich glaube, ein solches Schlaginstrument – ich möchte es Linienrichter nennen – könnte eines nahen Tages zum Schlager werden. Es bietet so viele Möglichkeiten.