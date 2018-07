Von Alfred Michaelis (New York)

Die traditionelle Jahresbotschaft des US-Präsidenten über die Lage der Nation und die kurz darauf verlesene Budgetbotschaft an den Kongreß stehen im Zeichen der sprunghaft ansteigenden Staatsausgaben und der gleichzeitig aus wirtschaftlichen Gründen als notwendig erachteten Steuersenkung. Das neue Ausgabenbudget für das am 1. Juli beginnende Finanzjahr 1963/64 übersteigt 6mit annähernd 99 Mrd. Dollar selbst den größten Haushalt des Zweiten Weltkrieges in Höhe von 98,3 Milliarden. Nach der Demobilisierung konnte das Budget im Jahre 1948 auf einen Tiefstand von 33 Milliarden herabgedrückt werden. Die letzten vergangenen anderthalb Jahrzehnte haben also eine Verdreifachung der Staatsausgaben mit sich gebracht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß sich das Bruttosozialprodukt in diesem Zeitraum reichlich verdoppelt hat.

Seit dem Koreakrieg, der zu einer massiven amerikanischen Wiederaufrüstung führte, hat sich das Niveau der amerikanischen Staatsausgaben auf eine Höhe von etwa 70 bis 80 Mrd. Dollar gesteigert, unter die es nur vorübergehend um einige Milliarden herabgedrückt werden konnte. Das letzte Eisenhowerbudget, das von Kennedy übernommen wurde, belief sich auf 81,5 Milliarden. Kennedy erhöhte die Ausgaben in seinem ersten Budgetjahr um über 12 Mrd. Dollar und verlangt nunmehr eine weitere Aufstockung um mehr als 5 Milliarden.

Wie kann aber bei dieser steigenden Tendenz der Staatsausgaben, deren Ende nicht abzusehen ist, an Steuersenkungen gedacht werden?

Die Frage ist begründet, wird doch das laufende Finanzjahr ein Defizit von 8 Milliarden hinterlassen, und das vergangene hatte mit einem Defizit von über 6 Mrd. $ abgeschlossen. Darauf antwortet du Regierung, daß durch die fortgesetzte Steigerung der Staatsausgaben und gleichzeitige Senkung der Steuersätze (die der Massenkaufkraft und der Investitionstätigkeit zugute kommen) eine starke Wirtschaftsbelebung herbeigeführt wird. Die steuerlichen Erträge dieser Wirtschaftsbelebung sollen den Einnahmeausfall durch Herabsetzung der Steuersätze ganz oder zumindest weitgehend ausgleichen. Kennedy deutete in seiner Botschaft an, daß es ihm mehr auf Wirtschaftsbelebung als auf Vermeidung eines Defizites ankomme.

Die von der Regierung in Vorschlag gebrachte Einkommensteuersenkung soll den Steuerzahlern im Laufe der nächsten drei Jahre die Summe von 13,5 Mrd. $ ersparen, von denen 11 Milliarden auf die persönliche Einkommensteuer und die restlichen 2,5 Milliarden auf die Einkommensteuer der Gesellschaften entfallen. Dieses Ergebnis wird dadurch herbeigeführt, daß der Einkommensteuersatz von 20 % für die unterste und 91 % für die oberste Steuerklasse mit den entsprechenden Zwischenabstufungen auf 14 bis 65 % herabgesetzt wird. Der Einkommensteuersatz der Gesellschaften wird von gegenwärtig 52 auf 47 % reduziert. Die Steuernachlässe werden in der Weise über die drei Jahre verteilt, daß sie mit 6 Milliarden im ersten Jahr am stärksten fühlbar werden. Die verbleibenden 7,5 Milliarden an Einkommensteuerersparnissen werden über die beiden folgenden Jahre verteilt.

Andererseits jedoch schlägt die Regierung dem Kongreß vor, gewisse Steuerlücken und -vergünstigungen zu beseitigen, durch deren Fortfall eine Mehreinnahme in Höhe von 3,5 Mrd. $ erzielt wird. Die der Wirtschaft im ganzen zugute kommende Nettosteuersenkung reduziert sich dadurch für die Dreijahresperiode auf 10 Milliarden, d. h. auf etwa 3,3 Milliarden im Jahresdurchschnitt. Auf das Bruttosozialprodukt von annähernd 600 Mrd. $ bezogen, das im Durchschnitt der Dreijahresperiode erreicht werden dürfte, macht der effektive Steuernachlaß also etwas mehr als 0,5 % aus. Das ist kein allzu stark ins Gewicht fallender Prozentsatz.