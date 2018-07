In der letzten Nummer der ZEIT ist ein Artikel von Rudolf Walter Leonhardt erschienen, in dem es unter anderem hieß, die Massenerschießungen von Juden in Babi Jar seien das Werk russischer Menschen gewesen. Ohne Herrn Leonhardt einer bösen Absicht verdächtigen zu wollen, bedaure ich seine mangelhafte Informiertheit und möchte den Lesern der ZEIT doch zur Kenntnis bringen, daß es sich hier um einen Irrtum handelt. Die Erschießungen in Babi Jar waren das Werk der SS. Jewgenij Jewtuschenko