Von Johannes Jacobi

Auf deutschen Bühnen finden augenblicklich mehrere „Renaissancen“ statt. Sternheim, Wedekind, Pirandello kehren wieder. Ihre Stücke, von denen manche Epoche gemacht haben, werden überprüft. Können sie uns heute noch, heute wieder etwas sagen?

Wie, zum Beispiel, sind die Dramen August Strindbergs unserem Theaterleben wieder einzufügen? Mehrere Wellen einer „Strindberg-Renaissance“ verebbten, weil von den Theatern wohl die Stücke abermals zur Diskussion gestellt wurden, doch fand man nur hier und da einmal auch eine neue Spielform. Es genügt nämlich nicht, daß Intendanten und Regisseure sich nur erinnern: August Strindberg war der Vater der modernen Dramatik; Naturalismus, Expressionismus, Surrealismus und Existentialismus konnten sich auf ihn berufen. Was hat jenseits dieser Ismen Bestand in einem Oeuvre, dessen Wirkung in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus gewaltsam unterbrochen wurde?

Der Hauptgegner einer Strindberg-Renaissance ist heute das Theaterpublikum. Vor allem in Aufführungen der Liebes- und Ehedramen des großen Schweden erlebt man immer wieder zwei Reaktionen. Die jungen Zuschauer können sich das Lachen über die Gefühle und Probleme der handelnden Personen kaum verkneifen. Und die älteren, die mit Strindberg-Problemen aufgewachsen sind, rutschen auf ihren Parkettsesseln hin und her: Muß denn das immer noch einmal breitgetreten werden?

Zwischen Strindberg, dem Gesellschaftskritiker, dessen psychologisch-realistische Ehedramen zugleich „Zeitstücke“ waren, und Strindberg, dem ersten Klassiker der Moderne, steht der Stoff, aus dem der Dichter seine Kunstwerke modellierte. Die Jugend findet, daß Strindbergs Gesellschaft nicht mehr ihre Gesellschaft ist. Auch die Alten neigen zu der „fortschrittlichen“ Feststellung: Familienverhältnisse wie im „Vater“, in „Fräulein Julie“ oder „Totentanz“ gibt es doch heute nicht mehr. – Sicherlich, wer Strindberg allzu stofflich auffaßt, wer den Dramatiker nur als Zeitkritiker versteht, der wird hinter manchem von Strindberg tragisch geschürzten Knoten heute Komik sehen.

Aus solchen Erfahrungen mag Gustaf Gründgens seit seiner letzten Hamburger Strindberg-Aufführung („Fräulein Julie“) Folgerungen gezogen haben. Als Gründgens jetzt überraschend den „Totentanz inszenierte, da bildete der 60. Geburtstag eines so bedeutenden Mitgliedes des Deutschen Schauspielhauses wie Werner Hinz den offiziell auf dem Programmzettel genannten „Anlaß“. Der Regisseur stieß jedoch bis zu einem tieferen „Grund“ durch, aus dem diese Inszenierung epochemachend genannt werden darf.

Gründgens fand eine neue Spielform. Der zeitgeschichtliche Stoff wurde aufgebrochen, im Geschlechterkampf enthüllte Tragik ihr Medusenhaupt. Diese Neuaufführung des „Totentanz“ war keine literarische Reminiszenz. Das Theater reihte mit eigener Kraft und darstellender Phantasie den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Psychologen Strindberg den antiken Tragikern zu.