Deiner Bitte entsprechend, habe ich mich ein wenig mit unserem jüngsten Minister beschäftigt, der mit Rilke den Vornamen gemeinsam hat; und so liegt es am Gegenstand, daß mein Brief heute fast nur Positives enthält, so viel, daß ich fürchten muß, in den Ruf eines Optimisten zu geraten, in ein ganz und gar unmodisches Licht also.