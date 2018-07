Von Ingrid Neumann

Die Hüttenwerke Oberhausen AG, Oberhausen, hatte als erste Montangesellschaft der Bundesrepublik ihren Entschluß bekanntgegeben, die Dividende zu senken. Überraschend kam diese Nachricht indessen nicht, zumal die Hoag als „reines“ Montanunternehmen – das im Rahmen der Entflechtung aus dem Verband der Gutehoffnungshütte herausgelöst worden war und dem daher die Weiterverarbeitung völlig fehlt – vergleichsweise stark im Steinkohlenbergbau engagiert ist. Bei der Kohle hat sich die Lage nicht gebessert, und da auch für die Hütte das abgelaufene Geschäftsjahr nicht gerade rosig war, sind die Hoag-Aktionäre nicht ungeschoren geblieben.

Der Verantwortung gegenüber ihren Anteilseignern sei sich die Verwaltung durchaus bewußt gewesen, hieß es in einer Pressekonferenz in Oberhausen. Die Dividendenkürzung um 2 % – von 12 auf 10 % – dürfte auch im Hinblick auf das neue Geschäftsjahr vorgenommen worden sein, das sich nach den Worten des Vorstandsmitgliedes Otto-August Siering „keineswegs gut angelassen hat“. Die auszuschüttenden 10 % sind allerdings – so versichert die Verwaltung – „echt verdient“ worden; Reserven seien trotz der Ausnutzung aller steuerlich wirksamen Abschreibungsmöglichkeiten nicht zur Gewinnverteilung in Anspruch genommen worden.

Darauf könne das Unternehmen durchaus stolz sein, hieß es in Oberhausen. Allerdings wurde dabei auch hervorgehoben, daß die Hoag-Verwaltung es angesichts der unübersichtlichen weiteren Entwicklung für dringend geboten hält, die Reserven und Rückstellungen besonders vorsichtig zu behandeln. Zu dem Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres hat, wie mitgeteilt wurde, der Bergbau „kaum noch beigetragen“. Die Ausschüttungsquote des Unternehmens bleibt mit 2,67 (2,89) % des Umsatzes trotz der Dividendensenkung relativ hoch. Da man nach den in der Pressekonferenz gegebenen Erläuterungen wohl davon auszugehen hat, daß die Dividende der Hoag allein beim Stahl verdient worden ist, ergibt sich für die Hütte allein sogar eine sehr ansehnliche Ausschüttungsquote, die in der Montanindustrie so leicht nicht ihresgleichen finden wird. Der selbst für ein Montanunternehmen niedrige Kurs der Hoag-Aktie – sie notiert gegenwärtig um 130 % – dürfte auch weniger mit der Entwicklung des Unternehmens zu erklären sein, als vielmehr mit Umdispositionen der Großaktionärsfamilie Haniel, die indessen von der Hoag-Verwaltung weder bestätigt noch dementiert wurden. An dem Aktienkapital von 260 Mill. DM sollen die Haniels – so hieß es in Oberhausen – noch mit 50 % beteiligt sein.

Mit einem 10,4prozentigen Umsatzrückgang ist die Erfolgskurve der letzten Jahre wieder unterbrochen worden. Der Fremdumsatz der Hütte Oberhausen blieb erstmals wieder unter der Milliardengrenze und lag im Berichtsjahre bei 959 (1053) Mill. DM. Der Umsatzrückgang blieb ausschließlich auf die Hütte beschränkt; der Bergbau, der in der Versorgung des Konzerns einen starken Rückhalt hat, konnte seinen Absatz halten. Das gleiche Bild ergibt sich in der Produktionsentwicklung: ein tiefer Einschnitt auf der Stahlseite. Die Rohstahlkapazität konnte nur zu 72 % ausgelastet werden; das Rotorstahlwerk hat während des abgelaufenen Geschäftsjahres völlig stillgelegen.

Mit der schlechteren Auslastung der vorhandenen Anlagen stiegen im Berichtsjahre naturgemäß auch die Produktionskosten. Zwei Kennziffern geben dafür einen wichtigen Hinweis: die geleisteten Arbeiterstunden je erzeugter t Rohstahl sind im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 11,44 (10,73) Std. gestiegen, und 13,83 (15,26) t Rohstahl sind je Arbeiter erzeugt worden. Der damit verbundene Kostenanstieg fiel um so mehr ins Gewicht, als gleichzeitig eine spürbare Erlösverschlechterung auf dem Stahlmarkt hingenommen werden mußte. Die erzielten Erlöse je t Walzstahl sanken bei der Hoag im Berichtsjahre auf 519 DM nach 546 und 560 DM in den beiden vorangegangenen Jahren. Die Unruhe am Stahlmarkt habe das ganze Berichtsjahr über angehalten; die starken Erlösrückgänge seien im wesentlichen eine Folge der unvermeidlichen Preisangleichung an billigere Angebote gewesen, lautete der betrübte Kommentar des Hoag-Vorstandes.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Ertragslage blieben nicht aus. Sie sind aus dem vorgelegten Jahresabschluß deutlich abzulesen. Zwar geht der alarmierende Abfall des Ertragssteueraufwandes, der um 37 % auf 33 Mill. DM zurückgegangen ist, nicht ausschließlich auf das Konto „Ertragsrückgang“. Dazu wurde in Oberhausen erklärt, daß im Vorjahr periodenfremde Beträge in dieser Position enthalten waren. Aber ein Indiz für das schlechtere Geschäft bleibt die bescheidenere Zuweisung an den Fiskus zweifellos.

Die weitere Entwicklung der Hoag im laufenden Geschäftsjahr wird in Oberhausen äußerst vorsichtig beurteilt. Die Stahlindustrie wird in der nächsten Zeit hart um ihre Position zu kämpfen haben. Das Geschäftsjahr 1962/63 werde nicht leichter werden als das Berichtsjahr, betonte der Vorstand vor der Presse. Aber man werde im Bereich der Hoag alles daran setzen, durch eine intensive Kostenüberprüfung und Rationalisierung die Schwierigkeiten zu meistern.