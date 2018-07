Gottfried Benn hat das Dritte Reich eine Schmiere genannt, die fortwährend „Faust“ ankündigt, aber die Besetzung langt nur für „Husarenfieber“. Mehrmals in der letzten Zeit hat das Fernsehen sozusagen „Faust“ gespielt, aber die Besetzung hat auch nur für „Husarenlieber“ gelangt, die Regie übrigens auch. Karin Baal zum Beispiel ist ein sehr reizendes Kind, aber in Eliots religiöser Society-Komödie „Der Privatsekretär“ nimmt sie sich ein wenig wunderlich aus; selbst der fraglos begabte Lohner, der ja schon neulich im Dostojewskij merkbar überfordert war, ist hier nicht recht am Platz.

Ähnlich stand es mit dem Nestroy zwei Tage vorher. Das Komödienhafte läßt sich am schwersten auf der Bühne realisieren. Arthur Maria Rabenalt hat „Das Mädel aus der Vorstadt“ wie den „Förster aus dem Silberwald“ präsentiert. Es ist ein liebenswürdiger Zug des Fernsehens, daß es sich um die vom Konjunkturrückgang des Kinos hart getroffenen Heide- und Alpen-Fabrikanten Deppe und Rabenalt kümmert – aber wäre das nicht an gemäßerem Stoff möglich? Nestroys geschliffene und boshafte Ironien wurden hier mit solch plumper Drastik als Geiselgasteig-Komik serviert, daß man sich die Augen rieb.

Berlins Hauptmann-Preisträger Theodor Schübel hat wieder einmal eine Tschechow-Erzählung für den Bildschirm bearbeitet; bei der Natur des Tschechowschen Novellenwerkes kann er daraus eine lebensfüllende Aufgabe machen. Auch diesmal wieder war ihm die Arbeit gut geraten: „Die Nacht des Schreckens“ war auf eine finstere Weise komisch und auf sehr ironische Weise gruselig.

Ganz ausgezeichnet war die Dokumentarsendung über „Entartete Kunst“, die schon deshalb ein Muster für dergleichen Sendungen war, weil sie sich nicht in der üblichen Weise darauf beschränkte, bekannte Tatbestände „bildschirmgerecht“ darzustellen. Die Sendung betrieb Quellenforschung auf eigene Faust und förderte viel Unbekanntes zu Tage und stellte Irrtümer richtig, die auch in der Fachliteratur von Buch zu Buch geschleppt werden.

Der Dokumentarbericht über die Autobahnen („Die Straßen des Führers“) fiel wegen eines aktuellen Beitrages über das deutsch-russische Verhältnis aus. Der Verlust ließ sich verschmerzen, da der Inhalt der Fernseh-Recherchen im „Spiegel“ diese Woche schön mit allen Details zu lesen war. So gut soll die Zusammenarbeit Funk–Presse nun denn doch nicht sein. lupus