Das Geschäftsjahr 1961/62 (30.6.) hat für die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG (Essen) weiterhin eine positive Entwicklung, gebracht. Die Umsatzerlöse aus Stromverkauf haben sich um 7,7 % erhöht, sie halten mit dem Steigerungsumsatz der Gesamtstromabgabe des RWE von 10,9 % nur zum Teil Schritt. Die dennoch nach wie vor gute Ertragskraft dieses größten Elektrizitätsunternehmens, das unverändert 14 % Dividende und 2 1/2 % Bonus auf 795 Mill. DM Aktienkapital vorschlägt, (HV am 6. Februar) drückt sich u. a. deutlich in der weiteren Erhöhung des Gewinnes auf 132,49 Mill. DM aus. Im Vorjahr konnte der Gewinn jedoch noch einen größeren Sprung von 79,1 auf 124,0 Mill. DM machen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 2,00 Mrd. DM auf 2,15 Mrd. DM. Die im Vorjahr erstmals vorgenommene Risikorückstellung von 20,00 – in Mill. DM – für Wagnisse aus langfristigen Strombezugsverpflichtungen wurde um weitere 15,00 auf 35,00 aufgestockt. Eine sich abzeichnende Erlösdegression war jedoch deshalb zu erwarten, weil die Tarifsysteme des RWE den Mehrverbrauch der einzelnen Abnehmer bei verbesserter Anlagenausnutzung preislich begünstigen. Die ab 1. Januar 1962 in Kraft getretene Strompreissenkung, für die nach den „Musterverträgen“ belieferten Sonderabnehmer, wirkte sich in einer Erlösminderung um rund 25,00 aus.

Die nutzbare Stromabgabe erreichte 34,76 Mrd. kWh (i. V. 31,36). In den vergangenen Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1962/63 ist gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres ein Abnahmezuwachs um rund 15 % festzustellen, an dem nahezu alle Abnehmergruppen beteiligt sind. Die Aushilfslieferungen an Stromversorgungsunternehmen in Süddeutschland und an das Ausland sind besonders stark wegen des dort vielfach witterungsbedingten verringerten Aufkommens an Wasserkraftstrom gestiegen. In verstärktem Umfang mußte das RWE auf Fremdstrombezug zurückgreifen, vorwiegend aus den Steinkohlenkraftwerken des Bergbaus.

Das im Dezember 1962 bestellte Atomkraftwerk von 237 MW elektrischer Nettoleistung soll den Probebetrieb Anfang 1966 aufnehmen. Bauausführung und Betrieb des neuen Atomgroßkraftwerkes, das seinen Standort in Gundremmingen/Donau hat, werden der neugegründeten Kraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) mit Sitz in Gundremmingen übertragen. Die neue Gesellschaft, an der das RWE mit 75 % und die Bayernwerk AG mit 25 % beteiligt sind, wird im Zuge des Baufortschritts mit einem Stammkapital von 100 Mill. DM ausgestattet werden.

Der Kapitalbedarf für das Kraftwerksprojekt wird sich auf rund 350 Mill. DM belaufen, worin etwa 60 Mill. DM für die Brennstofferstausstattung enthalten sind. Neben dem von beiden Gründergesellschaften der KRB aufgebrachten Stammkapital von 100 Mill. DM erfolgt die weitere Finanzierung durch ERP-Kredite, durch einen Zuschuß von EURATOM sowie durch weitere bundesverbürgte Fremdmittel und den von der Atomenergiekommission der Vereinigten Staaten für den Brennstoff gewährten Zahlungsaufschub. Die bei dem Atomgroßkraftwerk gegebenenfalls auftretenden Betriebsverluste wird der Bund alljährlich in Höhe von 90 % für die Dauer von 15 Jahren ausgleichen, und zwar bis zu einem Gesamtbetrage von 100 Mill. DM. RWE und Bayernwerk, die das primäre Risiko einer angemessenen Verzinsung der von ihnen aufgebrachten Stammeinlage tragen, haben sich demgegenüber verpflichtet, den erzeugten Strom entsprechend ihrer Beteiligungsquote aufzunehmen und als Entgelt hierfür die Erzeugungskosten eines Steinkohlenkraftwerkes mit Standort Süddeutschland zugrunde zu legen.

Die Bemühungen zur Erhaltung des Aktienbesitzes an. der Vorarlberger Illwerke AG werden fortgesetzt. Das Oberlandesgericht Innsbruck hat nunmehr entschieden, ein Gutachten des Deutsch-Österreichischen Schiedsgerichts zur Zuständigkeitsfrage einzuholen.

Die Investitionen im Sachanlagevermögen von rund 509 (440) sind der bisher höchste Zugang seit der Währungsreform (67 % für die Verteilungsanlagen und 27 % für Kraftwerksbauten). Unter Einschluß des Finanzbedarfs für Beteiligungszugänge und Kredittilgungen erforderte der langfristige Finanzierungsbereich einen Geldaufwand von annähernd 540 Mill. Zur Deckung dieses Finanzbedarfs wurden die noch vorhandenen Beträge aus der letzten Kapitalerhöhung von März 1961 sowie die aus erwirtschafteten Abschreibungen gewonnenen Mittel (316,7 gegen 308,4) und langfristigen Rückstellungen verwandt. Die zwischenzeitlich erteilten Aufträge und die Durchführung der nächstjährigen Investitionspläne werden einen Geldbedarf auslösen, der die Anforderungen der letzten Jahre noch übertreffen wird.

Selbst bei Einbeziehung der aus der Bildung von Rücklagen und langfristigen Rückstellungen stammenden Beträge bleibt für die notwendigen Finanzierungen im Bereich des Anlagevermögens nach Darstellung der RWE-Verwaltung immer noch eine recht erhebliche Finanzierungslücke, die nur durch Hereinnahme von neuem Kapital gedeckt werden kann. Hier kann die Vielschichtigkeit der im RWE-Interessenbereich liegenden Investitionen nicht außer Betracht bleiben. Neben den Erweiterungen der Kraftwerkskapazitäten auf der Braunkohle und dem zwangsläufigen Ausbau der Leitungssysteme wurde vom RWE in den letzten Jahren insbesondere die Erschließung weiterer hydraulischer Energiequellen und die Errichtung von Speicherkapazitäten betrieben. Diese Projekte werden zu einem erheblichen Teil durch Aufnahme von Anleihen oder durch langfristige Kredite finanziert.

Für die notwendigen Investitionen soll der Hauptversammlung die Erhöhung des Kapitals von 795 auf 960 Mill. vorgeschlagen werden. Die diesjährige Zuführung zur gesetzlichen Rücklage resultiert aus der Verwertung der aus der Kapitalerhöhung 1961 verbliebenen Aktien. Daraus ist dem RWE – über dem Emissionskurs von 250 % hinaus – ein weiteres Agio von rund 19,6 Mill. im Berichtsjahr zugeflossen. Zur Verbreiterung der Eigenfinanzierungsgrundlage dient ebenfalls die Zuführung von rund 21,0 Mill. zu den sonstigen Rücklagen. V. D.