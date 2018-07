Das Zahnarzt-Ehepaar Dr. S. machte seinen Sonntag-Nachmittag-Spaziergang. Frau Dr. S. schob den Kinderwagen mit Klein-Jürgen durch die Hamburger Hallerstraße; der Herr Doktor trug das Kuchenpaket. Sonntag war’s.

Aber da stürmte es heran: Vornweg ein junger Mann mit Brille und Baskenmütze. Hinter ihm drei Männer, einer von ihnen in Straßenbahneruniform. „Haltet ihn!“ schrie er, schon außer Puste. „Haltet ihn!“ schrien auch die beiden anderen Verfolger, „haltet den Strolch!“

Dr. S. legte das Kuchenpaket auf Klein-Jürgens Bauch nieder und setzte sich in Trab. Er wollte sich dem flüchtenden Strolch nicht frontal entgegenwerfen, sondern sich an seine Seite heften und ihn dann ergreifen. Wer weiß, was dieser Unhold an einem Sonntagnachmittag angestellt hatte. „Haltet ihn!“ gellte es. Da griff Dr. S. beherzt des Flüchtlings Arm und Mantelkragen.

„Herrgott, lassen Sie mich doch laufen“, stieß der Jüngling im Rennen hervor, „ich habe weder eine Schaufensterscheibe eingeschlagen, noch ein Schulkind belästigt.“ – „Warum rennen Sie denn dann weg?“ fragte der neben ihm herjagende Dr. S. Der junge Mann hielt inne und sagte: „Ja, warum eigentlich...“ Er blieb stehen, schwitzend, atemlos. Die Verfolger kamen heran, keuchend von der Anstrengung, aber voller Triumph. Der Schaffner packte den Flüchtling an der Brust. „So“, stöhnte er, „so, so, so!“ Die beiden anderen Männer packten ihn ebenfalls; einer wandte einen Griff an, den Polizisten immer im Kino vormachen. Der junge Mann rief: „Au, Sie tun mir weh!“ Es nutzte ihm nichts. Eine Dame, mit Breitschwanz und frischen Locken, bohrte ihren Schirm gegen seinen Bauch. „Na warte, Freundchen!“ empörte sie sich. Sie wußte überhaupt nicht, um was es ging.

„Was hat der junge Mann denn gemachtf?“ fragte Frau Dr. S. freundlich. „Das geht Sie gar nichts an“, schrie die Dame mit dem Breitschwanz und bohrte weiter mit ihrem Schirm. „Polizei muß her, so was gehört verhaftet!“ Dr. S. verschaffte sich Gehör und schlug vor, der Straßenbahnschaffner solle doch sagen, warum er hinter dem Jüngling hergerannt sei. Es stellte sich heraus, daß der „Flüchtende“ beim Einsteigen eine Monatskarte ohne Unterschrift vorgezeigt hatte. „So ein Betrüger“, rief die Dame mit dem Schirm, „typisch für diese Jugend.“

Der junge Mann, von den sechs Männerfäusten inzwischen losgelassen, gestand, daß er in der Tat vergessen habe, seinen Namen auf die Monatskarte zu schreiben. Der Schaffner habe daraufhin zu schimpfen begonnen, und zwar so heftig, daß er es mit der Angst bekommen habe, und da gerade „Rot“ war und die Bahn Grindelallee/Ecke Hallerstraße gehalten habe, sei er schnell ausgestiegen und weggelaufen. Er zog einen Studentenausweis hervor und zeigte ihn Dr. S. Der reichte ihn dem Straßenbahnschaffner.

„Ich glaube, Ihre Bahn wartet“, sagte Dr. S. zu dem Schaffner und blickte in die Richtung, wo ganz weit hinten ein roter Triebwagen mit Anhänger stand. „Werden Sie bloß nicht frech“, funkelte die Dame mit dem Breitschwanz. G. D.