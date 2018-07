Inhalt Seite 1 — Abenteuer und Alptraum des Glaubens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Ross

Als wir zu ihr in den kleinen Ort im Kärntner Lavanttal fuhren, malten wir uns ein freundliches Dörfchen am Hang und eine hübsche Dichter-Einsiedelei aus. Dichter lieben bekanntlich Landhäuser bei See und Berg – warum sollten nicht Dichterinnen desgleichen tun? Tatsächlich lag der Ort lieblos verstreut in der Ebene; sie wohnte im ersten Stock eines Konsumhauses, in einem großen, mit buntem Hausrat vollgestopften Zimmer, zusammen mit ihrem Mann, einem alten und gebrechlichen Maler. Sie sah auch nicht aus, wie man sich eine Lyrikerin vorstellt; von Ricarda Huch bis Ilse Aichinger waren nirgendwo Anleihen zu machen. Sie trug ein Kopftuch, sprach unverfälschten Dialekt und verblüffte nur hin und wieder, wenn in das kernige Kärntnerisch ein Ausdruck wie „Psyche“ oder „Phänomen“ eingesprengt war. Wir saßen draußen unter dem Pflaumenbaum, sie erzählte und fragte, rauchte wie ein Schlot und verabschiedete uns so herzlich, als ob wir slte Freunde wären. Heimatdichterin? Beileibe nicht. Aus dem katholischen Lager? Vorsicht ist geboten. Man kann sie an Ingeborg Bachmann messen oder an Elisabeth Langgässer – immer bleibt sie ein kurioser Fall, Ihr dritter Versband liegt nun vor und verlangt Beachtung –

Christine Lavant: „Der Pfauenschrei“, Gedichte; Otto Müller Verlag, Salzburg; 99 S., 9,80 DM

Bevor man diese Gedichte in die Hand nimmt, muß man sich über eins im klaren sein: Es gibt das Phänomen des zweiten Gesichts, auch wenn nur wenige damit geschlagen sind. Es gibt religiöse Urerfahrung, auch wenn nur wenige damit begnadet sind. Mystik ist kein literarischer Nebenerwerb, sondern ein Zustand, der auszeichnet und ausstößt. Man kann sich vorstellen, daß die Lavant selbst einigermaßen erstaunt ist über die glatten, sauber gedruckten Bändchen, die da aus ihrer Werkstatt der Qualen und Gesichte kommen. Wir wollen nicht übertreiben: Die Dorfbewohner von St. Stefan werden vielleicht geschmeichelt sein, daß eine leibhaftige Poetin unter ihnen wohnt, sie aber doch für „spinnet“ halten. Bleiben wir bei den Titsachen: Tatsache ist, daß sie als neuntes Kind eines Bergarbeiters (nicht Bergbauern bitte) geboren wurde und zu lesen nichts bekam als die fünfzig oder hundert Bände ihrer Volksbücherei. Tatsache ist, daß viele Krankheiten sie peinigen, daß ihre Sehkraft, ihr Gehör gefährdet ist und daß sie mit Spinnen und Stricken für ihren Lebensunterhalt sorgt (ein bißchen wirft die Lyrik ab, und eine Ehrenrente hat die Kärntner Landesregierung ausgesetzt).

Aber was dichtet sie denn eigentlich? Darf man Näheres darüber wissen? Nun, seit Sammlung Nummer Eins, der „Bettlerschale“, dichtet sie nichts als sich selbst, das Ich ihres Leidens, ihrer Verzweiflung, ihres Trostes, ihrer Kopfschmerzen, ihrer Rückenschmerzen, ihrer Todesangst, ihrer Wahnsinnsangst, ihres Zornes, ihrer Bitterkeit, ihrer Hingegebenheit an die heiligen Zeichen und die heimliche Mythologie der Bauern. Nichts ist da als ein gequältes Ich, ein geheimnisvolles, sich versteckendes, höhnendes, strafendes, versuchendes Du, und der Grundgedanke, daß es das tiefste Leidensgeheimnis religiöser Erfahrung ist, in der Religion keinen Trost zu finden, keinen Engel, der prompt antwortet, kein Tröstchen aus der himmlischen Apotheke. Wo bleibt das Positive, Christine Lavant? dürfte man sie durchaus fragen. Positiv, würde sie sagen, ist, daß ich mit den Leuten, wie mit Ihnen, fröhlich bin.

Nun bleibt freilich der Widerspruch, daß, wer mit Gott geschlagen ist, eigentlich keine Lyrikbändchen zu verfassen braucht. Kierkegaard fällt einem ein, der die Schuld der Dichter im Dichten sah. Darum muß man hinzufügen, daß die Lavant eine wirkliche Dichterin ist, das heißt eine, die bei den Dingen dieser Welt verweilt, statt schnurstracks sich zu Gott zu heben oder ins All und Nichts zu stürzen. Sie hat eine Spezialität, eine Kraft, eine Sucht, darf man beinah sagen: Sie quillt über von Metaphern. Ihr Bilderreichtum ist unvergleichlich; Sie braucht nichts, auch das Entfernteste nicht, an den Haaren herbeizuziehen – es kommt folgsam auf sie zu. Manchmal sind ihre Gedichte so überschüttet davon, daß der Sinn kaum noch zu erkennen ist. Ein paar Funde: „Meine Lunge spannt ihre Flügel schon. / Dunkler noch als der Kuckuck mich ruft, / schreit sie nach ihrer Enthaftung.“ „Tür- und Fenster-Angeln schreien / einen Namen durch die Angstnacht.“ „Der Weg wird wieder ein Schlangenleib / mit vielfach geflecktem Rückgrat / und einer gespaltenen Zunge, / die dem Friedhof zu Leib geht.“

Man muß es sagen: Ihr fällt das Dichten leicht. Eine wiegende Musikalität trägt ihre Verse davon, Reim zieht Reim herbei, Assonanzen tanzen Reigen. Das ganze Personal des Bauerngartens, Nelke, Nessel, Mohn und Löwenzahn, Pfaffenkraut und Pfeffergras, Rübe und Kraut, steht eilfertig zur Verfügung. Rilke und, Weinheber – die Landsleute und Verführer – schlagen manchmal durch. Eine stereotype Symbolik, die vor allem den Mond in tausend Variationen zu Hilfe nimmt, droht als Gefahr. Aber großartig, wie sie dann in reimlosen freirhythmischen Gebilden, in frommen und frechen Improvisationen, im temperamentvollen Gebrauch der Alltagswendung, des Bauernausdrucks, der bildlichen Redeweise mit dieser Untersuchung fertig wird. Das Durchschlagen des Ernstes, den man heute „existentiell“ nennt, durch die lyrische Zaubermusik, das unterscheidet diese Monologe und Dialoge von Rilkes flüssiger Stundenbuch-Mystik. Das hebt auch das Naturverhältnis und -verständnis der Lavant entschieden ab vom Kult des grünen Gottes bei Loerke und Lehmann: „Rund ums Haus von meinen Freunden / steht der Pfau durch Grummetgräser; / trotzdem wissen meine Freunde / nicht wie Pfauenschreie tun / oder wie das Gras sich fürchtet / manchmal zwischen Schrei und Schrei.“