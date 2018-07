Inhalt Seite 1 — Amadeus und die Tiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eckart Hachfeld ist als gering modernisierte Darmol-Figur der Welt und dazu als NDR-Wochen-Schauer ein unvermeidliches bundesdeutsches Wochenend-Requisit. Seine Absichten sind sicherlich gut, sein Zorn über häßliche Zeitläufte und unangenehme Zeitgenossen ist ebenso ehrlich. Doch da er diesen Zorn in wohlgefälligen oder ermüdenden Kinderreimen zu formulieren vermag, ist er Amadeus und darf durchs Land gehen. Wer sein soeben erschienenes Buch – unvoreingenommen beurteilen möchte, sollte also an den Amadeus besser nicht denken. Das erste Blatt dieser Sammlung – Tierphotos mit satirisch-gemeinten „Pointen“ – erinnert indes unmißverständlich, mit wem man es zu tun hat; es zeigt ein zähnefletschendes Zebra mit folgender Hachfeld-„Pointe“:

Solltet ihr euch hier entdecken,

nicht vor Wut die Zähne Medien!

Lächelt heiter und versöhnt:

Lachen verschönt!

Und für diejenigen, die Reime nicht verstehen, eine Seite zuvor in Hachfelds Vorwort: „Ob die Menschen, die sich in ihrem perver-tierten, sa-tierischen Konterfei angespiegelt fühlen, die gleiche lächelnde Nachsicht aufbringen werden? Wir können es nur hoffen,“

Er kann!