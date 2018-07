R. B., Berlin, Ende Januar

Die Berliner Wahlen vom 17. Februar 1963, eigentlich dazu bestimmt, das neue Abgeordnetenhaus zu wählen, sind plötzlich zu einem bundesrepublikanischen Ereignis geworden. Es sieht so aus, als ob es nicht mehr so sehr darum ginge, ob die SPD wie bisher 78 und die CDU 55 Sitze erhält oder ob etwa die beiden Parteien zugunsten einer wiedererstarkten FDP einige Mandate verlieren. Es geht vielmehr darum, ob der Regierende Bürgermeister Willy Brandt bei den nächsten Bundestagswahlen noch einmal als Kanzlerkandidat auftreten wird.

So jedenfalls hat der geschäftsführende Vorsitzende der CDU, Josef Hermann Dufhues, das Problem gestellt. Bei seinem letzten Besuch in Berlin erklärte er frank und frei: „Von einem Kanzlerkandidaten Willy Brandt kann nun ernstlich nicht mehr gesprochen werden.“ Und er begründete seine Meinung mit der Art und Weise, wie der Regierende Bürgermeister die „Affäre“ des angestrebten, dann aber abgesagten Besuchs bei Chruschtschow in Ostberlin behandelt hatte. Brandt habe zunächst, so kritisierte Dufhues vor Journalisten, das Treffen völlig ungenügend, „fast möchte ich sagen: dilletantisch“, vorbereitet. Dann habe er den Besuch für notwendig erklärt, ihn aber nach dem Veto seines Koalitionspartners, der CDU, abgesagt, weil der Einspruch mit einer Drohung auf Auflösung der Koalition verbunden war. „Aber wenn ein Politiker etwas für notwendig hält, dann hat er es auch durchzuführen, allen Widerständen zum Trotz.“ Brandt aber, so fuhr Dufhues fort, sei zurückgewichen und habe damit bewiesen, daß ihm noch die Erfahrungen eines Staatsmannes fehlten.

Der Regierende Bürgermeister entgegnete auf diese Vorwürfe lakonisch: Dufhues sei über die Vorgänge falsch unterrichtet, er sollte sich doch lieber über den Kanzlerkandidaten der CDU für das Jahr 1965 Gedanken machen.

Dofhues hat mit seiner Intervention der Berliner CDU mehr geschadet als genutzt. Vor seiner Erklärung hatten die SPD- und CDU-Senatoren miteinander vereinbart, daß sie den Streit um den mißlungenen Brandt-Besuch bei Chruschtschow begraben und ihn jedenfalls nicht zum Hauptthema des Wahlkampfes machen wollten. Der Berliner CDU war an dieser Vereinbarung gelegen, weil sie, wenn auch zu spät, erkannt hatte, daß die Bevölkerung Brandts Besuchsplan guthieß und jeden kritisierte, der ihn daran gehindert hatte, Chruschtschow zu sehen. Das Einlenken der CDU war der SPD nur recht, zumal auch Brandt eine Große Koalition im Bundestag ansteuert und mit Bedacht Streitfragen vermeidet, die Feindschaften erzeugen können.

Seit der Erklärung von Dufhues aber sind die Dämme gebrochen. Jetzt zeigen die Berliner nicht nur auf den CDU-Landesvorsitzenden Franz Amrehn, sondern auch auf den SPD-Landesvorsitzenden Willy Brandt, der trotz allem nicht zu Chruschtschow ging. In den Wahlversammlungen der SPD konzentrieren sich die Fragen darauf, warum Brandt eine Entscheidung, die er für richtig hielt, nicht dennoch in die Tat umsetzte, und sei es auch gegen die CDU. Die SPD-Redner müssen ihren Landesvorsitzenden in Schutz nehmen. Aber es ist leicht, Willy Brandt bei den Berlinern zu verteidigen. Dagegen droht der CDU in Berlin eine Wahlniederlage, wie es sie noch nie gegeben hat. Jedenfalls verkünden die inzwischen veröffentlichten Befragungen demoskopischer Institute dieses Bild: Eine siegreiche SPD, eine geschlagene CDU und ein lachender Dritter, der die Stimmen vergrämter CDU-Wähler erntet: die FDP. Allerdings, auch mit einem deutlichen Wahlsieg Brandts ist die Frage nicht beantwortet, ob Brandt der geeignete Kanzlerkandidat der SPD ist.