Von Martin Wieland

London, Ende Januar

De Gaulles Diktat hat viel geklärt. Vor allem ist nun deutlich geworden, daß der britische EWG-Beitritt nicht an wirtschaftlichen Fragen gescheitert ist. Der französische Präsident sah sich zum Diktat des Verhandlungs-Abbruchs gezwungen, gerade weil Heath in Brüssel Konzession um Konzession machte, so daß die wirtschaftlichen Probleme schon weitgehend gelöst waren. Olivier Wormser, Chef der französischen Delegation, sagte nach der Pressekonferenz de Gaulles zu britischen Delegierten in Brüssel: „Sie ahnen nicht, wie dicht Sie vor dem Erfolg standen“

Rein wirtschaftlich ist der Schock zwar groß. Die Börse reagierte mit Kursrückgängen – aber immerhin gehen 38 Prozent der britischen Gesamtausfuhr in den Sterling-Raum, an die 16 Prozent nach Nordamerika, 16 Prozent nach Europa außerhalb der EWG, und nicht mehr als 16 Prozent in den EWG-Raum. Der Handelsaustausch im EFTA-Raum kann und wird gesteigert werden. Was das Commonwealth betrifft, wurde bereits die Anregung gemacht, Exporteuren von Lebensmitteln und Rohstoffen feste Preise auf längere Zeiträume zu garantieren, wogegen sich Commonwealth-Länder verpflichten müßten, die Präferenzen für britische Einführer nicht abzubauen. Die Regierung muß das Äußerste tun, um die industrielle Investition in neue Richtungen zu lenken und zu beleben; weitere Investitionen im EWG-Raum können durch Devisenkontrolle gedrosselt werden. Vor allem besteht langfristig jedenfalls, gute Hoffnung auf eine starke Entfaltung des Handels mit den USA.

Kennedys „Trade Expansion Act“ beruht auf der Voraussetzung britischer Zugehörigkeit zur EWG, und seine Wirksamkeit wird durch den Ausschluß Großbritanniens weitgehend eingeschränkt. Aber das Gesetz gibt dem Präsidenten jedenfalls die Möglichkeit – die auch Großbritannien hochwillkommen ist –, mit der Zusage drastischer Herabsetzung amerikanischer Zölle die Zollmauern der EWG anzugreifen. Sein Sonderbevollmächtigter Herter hat zu diesem Zweck bereits Verhandlungen in Brüssel begonnen, die sich (schließlich über OECD und GATT) sicherlich sehr lange hinziehen werden. Wenn sie aber zum Ziele eines allgemeinen Tarifabbaus führen, dann würde damit der wirtschaftliche Reiz der Zugehörigkeit zur EWG für Großbritannien entsprechend vermindert sein.

Wirtschaftlich also wird Großbritannien den Ausschluß aus der EWG überstehen – politisch jedoch gibt es keine britische Alternative zu Europa. Politisch ist das britische Schicksal mit dem europäischen so untrennbar verflochten, daß sich Großbritannien nicht ausschließen lassen kann. De Gaulles Konzept einer unabhängigen Weltmacht Europa (mit Frankreich auf dem Kutschbock und Deutschland im Geschirr) ist für englische Augen nur die neueste Kopie eines vertrauten Bildes: Es ist Neo-Bonapartismus – ohne Napoleons Macht. In England sehen auch die Blinden, daß de Gaulles Politik darauf abzielt, Amerika aus Europa zu vertreiben – und Großbritannien, weil es Amerikas „trojanisches Pferd“ sei, wie man in „Le Monde“ lesen konnte.

Daß Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer ihren Vertrag in Paris unterschrieben, nachdem schon de Gaulles Pressekonferenz in den Benelux-Ländern, in Italien, aber auch in der Bundesrepublik tiefe Unruhe hervorgerufen hatte, wird hier als Beweis dafür angesehen, daß diese Politik auf Biegen oder Brechen verfolgt werden wird – von dem einen der beiden alten Männer mit mystischer Zielbewußtheit, von dem andern vielleicht nur in frommer, wenn auch törichter Selbsttäuschung. Es ist Adenauers Tragik, daß er die französisch-deutsche Einheit gerade in dem Moment besiegelte, in dem der Akt nichts mehr mit dem alten Gedanken der Befriedung und Einigung Europas zu tun hatte, sondern nur noch mit de Gaulles Ziel, seine politische Vision und seinen autoritären Stil Europa aufzuzwingen. „The Economist“, eine nüchterne Zeitschrift konservativer Art, allen harten Ausdrücken abhold, schreibt zu der Vertragsunterzeichnung in Paris: „... ihre Verbindung mit Dr. Adenauers jugendlicher Vision existiert nur in des Kanzlers ehrwürdigem und verkalktem Kopf.“