Von Gustav Plum

Die Aktienbrauereien werden in ihren Abschlüssen für 1961/62 wieder über ein Geschäftsjahr berichten können, das insgesamt einen recht zufriedenstellenden Verlauf genommen hat. Im Bundesdurchschnitt stieg der Bierabsatz um 7 % und erreichte damit die gleiche Steigerung wie im Vorjahr. Die Wachstumsdifferenzen zwischen den einzelnen Gesellschaften dürften aber erneut größer geworden sein. Das ergibt sich allein schon aus den unterschiedlichen Zuwachsraten in den einzelnen Bundesländern. Die Spitzensteigerung lag mit 10,1 % etwa in Vorjahrshöhe, aber die niedrigste Zuwachsrate ist von 4,5 % auf 0,5 % zurückgegangen. Demnach wird eine größere Anzahl von Brauereien den Vorjahrsumsatz nicht erreichen bzw. nicht wesentlich überschreiten. Andererseits haben einzelne Brauereien überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielen können. Dabei dürfte es sich keineswegs immer um die größten Brauereien handeln; vielmehr haben gerade einige Aktienbrauereien der mittleren Gruppe und auch kleinste Gesellschaften recht gute Fortschritte erzielen können. Die Konzerntöchter dürften auch in diesem Jahre bessere Ausstoßerhöhungen aufweisen als die Konzernspitzen. Welche Chancen die kleineren Brauereien während des letzten Jahrzehnts hatten, zeigt das Beispiel einer Brauerei vom Niederrhein, die in 1961/62 eine 20prozentige Ausstoßerhöhung erzielte und in den letzten 10 Jahren ihren Ausstoß von 3500 hl auf 35 000 hl verzehnfachte.

Der Wettbewerb zog sich also quer durch die Betriebsgrößen hindurch. Die Transportkosten haben dabei an Bedeutung gewonnen und den Brauereien mit einem bewußt in Grenzen gehaltenen Absatzgebiet einen Vorsprung gegeben. Dies gilt besonders für diejenigen Brauereien, die in der Nachkriegszeit das Flaschenbiergeschäft verstärkt haben und dadurch von den steigenden Transportkosten besonders belastet wurden. Hier dürfte auch einer der Gründe dafür liegen, daß die Brauereien in Dortmund und vor allem in Bremen verhältnismäßig ungünstiger abschließen als diejenigen in München, welche das Faßbiergeschäft in Großgaststätten ausgeweitet haben.

Die Ausstoßerhöhung war in Süddeutschland durchweg größer als in Norddeutschland. Über den Bundesdurchschnitt hinaus konnten z. B. Baden-Württemberg (+9,5 %) und Bayern (+7,5 %) ihren Ausstoß steigern, und Rheinland-Pfalz ( +6,3 %) kam recht nahe an den Bundesdurchschnitt heran. Recht ansehnlich über dem Durchschnitt lag wieder Hessen (+9,6 %). Die verkehrsgünstige Lage ist dabei sicherlich von Einfluß gewesen, aber man hat wohl auch in Hessen verstanden, das Bier auf den Geschmack der nördlichen und südlichen Nachbarn besser abzustinmen. Die Pflege des Malzbiers als Markenartikel wirkte sich ebenfalls aus. Das Saarland ( + 10,1 %) hält sogar die Spitzensteigerung. Auch hier wird die Verkehrslage einwirken, und die Ein-Liter-Flasche mit ihrem verhältnismäßig günstigen Preis hat ebenfalls zu dieser Spitzenstellung beigetragen, Dennoch haben die Brauereien des übrigen Bundesgebietes diese Flaschengröße überwiegend abgelehnt. Die Zuwachsraten in den Ländern nördlich des Mains zeigen wesentlich geringere Unterschiede, denn sie liegen zwischen 5,2 % in Niedersachsen und 5,8 % in Nordrhein-Westfalen. Lediglich Bremen macht eine Ausnahme mit einer Ausstoßerhöhung um nur 0,5 %.

Diese Unterschiede in der Ausstoßentwicklung haben einen entscheidenden Einfluß auf die Überwindung der Kostensteigerung. Lediglich die Brauereien mit Spitzenerhöhungen und harten Rationalisierungsmaßnahmen werden einen vollen Ausgleich gefunden oder in günstigen Fällen sogar noch eine Rentabilitätsbesserung erreicht haben. Am meisten Sorgen bereiteten die Personalkosten. Nur in wenigen Fällen konnte über den Preis ausgewichen werden. Der mißglückte Versuch der Preisanhebung in Dortmund war ein warnendes Beispiel.

Statt dessen hat sich der Wettbewerb weiter verschärft. Wieweit dadurch Preise gedrückt worden sind, ist schwer zu übersehen. Bestimmt mußten aber höhere Aufwendungen für die mittelbare Werbung, insbesondere durch die Bereitstellung von Gaststättenbedarf in seinen verschiedenen Formen, gemacht werden. Kredite als Mittel des Konkurrenzkampfs wurden ebenfalls eingesetzt. Allerdings in Maßen, weil man kaum an einer ungesunden Ausdehnung der Gaststättenkapazitäten interessiert ist. Die Erfahrungen mit neuen Gaststätten sind nicht besser geworden, sofern diese nicht in neuen Wohngebieten ihre Existenzberechtigung im voraus ausweisen.

Trotz des ungünstigen Sommerwetters dürfte das Geschäft in alkoholfreien Getränken eine größere Ausweitung erfahren haben als der Bierausstoß. Umsatzmäßig ist dabei noch von Einfluß, daß bei diesem Geschäft die Verlagerung zu den höheren Qualitäten und damit zu den günstiger kalkulierten Artikeln angehalten hat. Soweit keine Anlaufverluste entstanden, dürfte das Ergebnis besser gewesen sein, zumal in diesem Sektor auch Preisangleichungen eher durchzuführen waren. Mit anderen alkoholhaltigen Getränken, also insbesondere Spirituosen, waren die Erfahrungen weniger günstig. Dieses Geschäft bedingt eine individuelle Pflege, deren Kosten bei den begrenzten Absatzmöglichkeiten nur schwer hereinzuholen sind. Recht zufriedenstellend dürften (dagegen wieder im allgemeinen die Ergebnisse bei den Gaststätten und Hotelbetrieben sein, besonders wenn man den mittelbaren Nutzen, durch den Bierabsatz und die Werbung einbezieht.

Hinsichtlich der zu erwartenden Ausschüttungen ist anzunehmen, daß die Zahl der Dividendenerhöhungen weiter zurückgeht. Höhere Dividenden dürften hauptsächlich solche Gesellschaften zahlen, die bisher eine besonders große Zurückhaltung ausübten und nunmehr ihre Sätze denjenigen anderer Brauereien angleichen wollen. Darüber hinaus werden betriebsfremde Erträge zu Dividendensteigerungen herangezogen werden, wobei häufig die Form des Bonus den Sondercharakter dieses Teils der Ausschüttung betonen wird. Andererseits wird es auch Dividendenermäßigungen geben. Sie lassen den Grad des Wettbewerbs innerhalb der Brauwirtschaft erkennen. Nur in wenigen Fällen dürften jedoch die Ertragsreserven schon so weit zusammengeschrumpft sein, daß man auch verhältnismäßig geringe Dividendenbeträge lieber dem Unternehmen erhält.