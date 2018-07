Inhalt Seite 1 — Den Mut zum Leben erhalten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frederic W. Nielsen, der Initiator dieses Planes, nennt eine ganze Anzahl von Gründen, die eine geschlossene Gemeinschaft als vielleicht beste Möglichkeit erscheinen lassen, den verkrüppelten Kindern wirksam zu helfen. Die vorhandenen Einrichtungen wie Pflegeanstalten, orthopädische und Krüppelheime und so weiter und die mancherorts geplanten kleinen Sonderstationen von zwanzig oder dreißig Betten reichen für die ungewöhnliche Aufgabe keinesfalls aus. Selbst wenn sie personell besetzt werden könnten (was bei dem Mangel an Schwestern und Arbeitstherapeuten ganz ungewiß ist), sind sie wesentlich teurer als eine große zentrale Einrichtung. Vor allem aber: diese kleinen Sonderstationen könnten nur die dringenden ärztlichen, kaum aber die pädagogischen und psychologischen Aufgaben übernehmen, nicht die Schulung fürs Leben.

Darum aber geht es: die Kinder zu ermuntern und sie zu lehren, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen verblieben sind, sie geschickt in Berufen zu unterweisen, die sie einmal selbständig ausüben können, ihnen das Bewußtsein zu geben, eigene Leistungen vollbringen zu können. Zugleich müssen die ohnehin hart getroffenen Kinder vor neuen Schäden bewahrt werden: vor der Grausamkeit und dem Hohn der gesunden Kinder, vor der Unbarmherzigkeit des modernen städtischen Lebens. Sie müssen auch davor behütet werden, daß sie nach einiger Zeit häuslicher Liebe und bester Pflege dann doch lieblos in Heime abgeschoben werden – in denen ihre Fähigkeiten verkümmern, weil kein Erfahrener zur Verfügung steht, der sie entwickeln könnte.

Wenn diese Kinder unter sich leben, werden sie sich nicht ständig neidvoll mit den gesunden Gleichaltrigen vergleichen. Sie werden sich weniger ausgestoßen vorkommen, wenn sie in einer „kleinen Stadt“ leben, die mit ihren Heimen, Schulen, Gewerbebetrieben ganz auf sie eingerichtet ist, in deren ebenerdigen Häusern sie sich mit ihren Rollstühlen oder Prothesen allein bewegen können. Man könne es, so meint der Autor dieses Planes, doch von den Liliputanern erfahren, was sie vorziehen: als gehänselte und drittrangige Einzelne unter den „Großen“ zu leben – oder unter sich, in einer Gemeinschaft von Schicksalsgenossen, die für sie auch Schutz bedeutet.

Anderen Gedanken des Initiators gegenüber sind wir skeptisch. Daß, zum Beispiel, diese Verkrüppelten sogar die Chance hätten, sich später fortzupflanzen, selbst auf die Gefahr hin, wieder Krüppelchen zu erzeugen, weil die „kleine Stadt“ doch auf ihresgleichen eingerichtet sei, wird kein Verständiger gutheißen. Sollte Contergan auch mutagen sein, also auch das Erbgut geschädigt haben – was bisher unbewiesen ist –, dann sollte man andere Auswege erwägen, statt das Unglück in weitere Generationen zu tragen.

Gewiß werden manche Experten einwenden, daß gerade diese Stiefkinder des Lebens viel mehr mütterliche Liebe und Nestwärme nötig hätten als gesunde Kinder, daß sie also in der Familie heranwachsen sollten. Wir halten dagegen: Kann die „kleine Stadt“, die in ihrer ganzen Struktur auf Schutz, Wärme und psychologische Hilfe aufgebaut sein soll, nicht auch ein Stück Vaterhaus ersetzen, jedenfalls wesentlich besser, als Heime alten Stils das konnten? Wir fragen weiter: Ist ein gewisser Verlust an Nestwärme nicht am Ende weniger schmerzlich und weniger schädlich als eine Jugend voll Demütigungen, Minderwertigkeitsgedanken und Ohnmachtsgefühlen? Wer die Haß- und Zwangsneurosen Frühgeschädigter kennt – und gehe es „nur“ um einen Klumpfuß oder einen kleinen Buckel –, der wird diese Frage besonders sorgfältig abwägen. Und die dritte Frage: Wenn das Krüppelchen unter gesunden Geschwistern heranwüchse, kämen dann durch die aufwendige Pflege des Contergan-Kindes nicht die Gesundheit zu kurz, würde ihnen nicht die Nestwärme und Liebe entzogen, die sie brauchen?

Wahrscheinlich würden manche Mütter, die, auf sich selber gestellt, der häuslichen Pflege nicht gewachsen sind, von Zeit zu Zeit einige Wochen ihr Kind und andere in der kleinen Stadt unter geschulter Aufsicht gerne pflegen und so ein kleines Glück empfinden, während der tägliche häusliche Anblick mit seiner ganzen Hoffnungslosigkeit nur Kummer und Belastung war. Auf diese Weise könnte sich eine neue Gemeinschaft formieren, die weit über die „kleine Stadt“ hinausreichte und in tätiger Hilfe soziale Probleme lösen hülfe, die heute noch beinahe unlösbar erscheinen. Zugleich würde solcher freiwillige Dienst in der „kleinen Stadt“ die Eltern vor dem Selbstvorwurf befreien, sie hätten ihr Kind verstoßen.

Jede Karitas wird zermürbt, auch der beste Wille erschöpft sich, wenn sich die Pflege eines Kranken unabsehbar hinzieht und den eigenen Lebensraum einschnürt. Pietät und Humanität verbieten den meisten, das offen auszusprechen, ja es sich selber einzugestehen, daß wir so beschaffen sind. Aber es wäre Heuchelei, wollten wir behaupten, daß jeder von uns über die unerschöpfliche karitative Nächstenliebe verfügte, die nur einzelnen als ihres Lebens Höchstleistung gelingt. Weil dem so ist, sollte der freiwillige Hilfsdienst in der „kleinen Stadt“ nicht gering veranschlagt werden. Die Eltern gäben in kleinen Raten allen Kindern zurück, was sie dem eigenen Kinde schuldig blieben. Vermutlich würde auch mancher, der den Kriegsdienst aus humanitären Gründen verweigert, hier die Aufgabe seines Herzens, finden.