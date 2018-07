Inhalt Seite 1 — Die Lehre vom defensiven Autofahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Verkehrsunfälle werden überwiegend durch menschliches Versagen verursacht. Dieses Versagen besteht wesentlich in vermeidbaren Verstößen gegen wenige Grundregeln des Verkehrsrechts.“ Diese Erkenntnis ist dem Entwurf für eine neue Straßenverkehrsordnung vorangestellt, die von einer Expertenkommission „erarbeitet“ und jetzt zur Diskussion gestellt wurde. Über Mangel an Interesse werden sich die Experten wohl kaum beklagen müssen. Nicht zu Unrecht wird in der Entwurfsbegründung die Straßenverkehrsordnung ein „Volksgesetz“ genannt.

Hauptziel der Verfasser ist es, den Verkehr „ruhiger und weniger hektisch ablaufen zu lassen“. Die tägliche Erfahrung und die Zahlen der Unfallstatistiken beweisen nach Meinung der Experten: Im Bundesgebiet wird – selbst wenn man die Verkehrsrowdies nicht berücksichtigt, im Durchschnitt zu schnell gefahren; es wird unvorsichtig, häufig dazu unnütz überholt; die Lichthupe wird oft mißbraucht; waghalsige Abbiegemanöver sind in der Tagesordnung, sogar so selbstverständlich scheinende Grundregeln, wie die, möglichst weit rechts zu fahren oder die Vorfahrt anderer zu achten, werden nicht ernst genug genommen. Es feilt oft an Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Das ist, so folgern die Experten in geschraubtem Deutsch, der ursächliche Schwerpunkt unserer bedenklichen Unfallsituation. Deshalb sei es „notwendig, das Gebot der Vorsicht und gegenseitigen Rücksicht nicht nur verklausuliert, sondern klar und unmißverständlich allen anderen Regeln voranzustellen“. Die Straßenverkehrsordnung solle in „defensivem Fahren“ anhalten. Von diesem Grundgedanken sind die neuen Vorschriften beherrsch.

Der von der Verkehrssicherheitskommission ausgearbeitete Entwurf ist von den Automobilverbänden mit „temperiertem Wohlwollen“ aufgenommen worden. Das heißt: Trotz mancher Einwände sielt man den Versuch als gelungen an, eine Verordnung zu schaffen, in der alles enthalten ist, was den Verkehrsteilnehmer angeht. Bedenken werden vor allem gegen den Paragraphen 31, Abschnitt V Ziffer 4 erhoben. Dort heißt es über das Fahrverhalten auf der Autobahn: „Eine Geschwindigkeit, die 120 km/h übersteigt, gilt als überhöht, wenn nicht besondere Umstände diese Geschwindigkeit rechtfertigen.“ Der ADAC erklärte dazu, Fahrbahnverhältnisse, Verkehrssituationen und Sichtverhältnisse seien so unterschiedlich und wechselten so rasch, daß man für die Autobahn kein allgemein gültiges Richttempo festlegen könne. „Der Kraftfahrer muß in eigener Verantwortung den wechselnden Situationen Rechnung tragen und danach seine Geschwindigkeit einrichten.“ Ähnlich äußerten sich der deutsche Touring-Club und der Automobilclub von Deutschland (AvD).

Ein „Tribut an Europa“ ist die Neuregelung des Kreisverkehrs. Für die „Kreiselfahrer“ soll es in Zukunft keine Vorfahrt mehr geben. Das bedeutet eine nicht unerhebliche Umstellung. Doch werden sich viele Urlauber an jene unliebsamen Überraschungen erinnern, die sie bei Fahrten im westeuropäischen Ausland erleben mußten, weil sie nicht an die Regel „rechts vor links auch im Kreisel“ gewöhnt waren. Eine „Europäisierung“ mag hier zweckmäßig sein.

Einen Fortschritt – die guten Erfahrungen Englands wurden dabei ausgewertet – bringt die Vorschrift: Bei markierten Fußgängerüberwegen haben Fußgängergruppen Vorrang gegenüber einzelnen Fahrzeugen, mit Ausnahme der Schienenfahrzeuge. Befriedigt wird der „Verkehrsteilnehmer zu Fuß“ zur Kenntnis nehmen: „Einzelnen Fußgängern auf dem Überweg ist das Überqueren der Fahrbahn in angemessener Weise zu ermöglichen. Schon bei der Annäherung an den Überweg muß das Verhalten des Fahrzeugführers erkennen lassen, daß er seinen Pflichten genügen wird.“

Im Paragraph 5 („Nebeneinanderfahren“) wird eine schon seit geraumer Zeit geübte Praxis legalisiert: „Haben sich mehrere Reihen von Fahrzeugen gebildet, so darf rechts auch schneller als links gefahren werden.“ Bei Fahrbahnwechsel ist der Blick in den Rückspiegel „zwingendes Gesetz“. Während sich hier die Vorschrift dem modernen Straßenverkehr angepaßt hat, enthält der Paragraph 2 (Straßenbenutzung) des Entwurfs Zugeständnisse, an ein Verkehrsmittel, das eigentlich nicht mehr in das Bild einer modernen Großstadt gehört: „Fahrzeuge, die in der Längsrichtung einer Schienenbahn verkehren, haben diese, soweit die Verkehrslage es zuläßt, durchfahren zu lassen.