Die Aktionäre der Vereinsbank in Hamburg werden für 1962 eine Dividende von 16% erhalten. Für sie ist das keine Überraschung, denn seit 1959 sind sie an diese Ausschüttungshöhe gewohnt. Auch die drei Großbanken dürften wieder 16% anbieten, für die Deutsche Bank hat sich ihr Sprecher, Hermann J. Abs, bereits festgelegt. Für den Außenstehenden mag bei diesen „zementierten“ Dividendensätzen der Eindruck entstehen, bei den Bankaktien handele es sich um „festverzinsliche“ Papiere. Das ist jedoch nur bedingt richtig. In der Tat spiegelt sich jedoch die Ertragskraft der Banken nicht in der Dividendenhöhe wider. Diese wird von der Optik her bestimmt und deshalb von Prestigegesichtspunkten beeinflußt..

Wenn an 16 % festgehalten wird, so bedeutet dies keineswegs, daß das Geschäft gleich gut war wie im Vorjahr. Das werden nur wenige Institute ernsthaft von sich behaupten wollen. Fast überall wird es Ertragseinbußen gegeben haben, vor allem auf dem Effektensektor. Das gewachsene Kreditgeschäft konnte meist nur teilweise den hier entstandenen Ausfall wettmachen.

Vielleicht werden die Zuweisungen an die offenen Rücklagen Anhaltspunkte für etwaige Gewinnveränderungen vermitteln. Aber das braucht nicht so zu sein, denn in der Vergangenheit sind bei den Banken stets auch die stillen Reserven beträchtlich gestärkt worden. Wenn man hier etwas weniger tut, kann man die offenen Rücklagen wahrscheinlich in alter Höhe bedenken. Bei der Vereinsbank in Hamburg ist dies mit 2 (2,2) Mill. DM der Fall gewesen. Das Minus von 0,2 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr hat sicherlich nur einen optischen Hintergrund, denn mit den neuen 2 Mill. DM Rücklagen haben die offenen Reserven gerade 25 Mill. DM erreicht, was der Höhe des Grundkapitals (25 Mill. DM) entspricht.

Dem Bilanzanalytiker verbleibt anscheinend nur der Posten „Ertragssteuern“, um in etwa Auskunft über Änderungen in der Ertragslage zu bekommen. Aber auch hier wird man von Fall zu Fall zu prüfen haben, inwieweit dieser Betrag nicht durch „periodenfremde“ Einnahmen „verfälscht“ worden ist. Etwa durch die Auflösung stiller, nicht versteuerter Rücklagen, wie zum Beispiel durch den Verkauf von Wertpapieren, die niedrig zu Buch gestanden haben. K. W.