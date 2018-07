Die jüngere Generation kann es sich heute kaum vorstellen, welchen Glanz für die ältere einmal das Werk Dostojewskijs hatte: Es bedeutete einer Epoche deutscher Kultur nicht weniger als eine schlechthin beherrschende Geistesmacht, keineswegs auf bloßes literarisches Interesse beschränkt, sondern wirksam bis in die psychologische Interpretation aktueller Tagesfragen, bis in die Parteinahme für oder gegen die Figuranten sensationeller Prozesse.

Daß davon so gut wie nichts übriggeblieben ist, kaum noch eine allgemeinere Dostojewskij-Kenntnis, das läßt so recht die Tiefe der Zäsur empfinden, die durch die fatalen zwölf Jahre, durch der Zweiten Weltkrieg und die veränderte Windrichtung gesetzt wurde. So darf es auch nicht wundernehmen, daß sogar nicht mehr gemerkt wird, in welchem Maße manches Heutige immer noch vor diesem mächtigen Seelenbeweger zehrt und profitiert, was als absolut neu und originell erscheinen möchte. Da ist es denn zu begrüßen, daß einmal wieder etwas für die Popularisierung des großer Russen geschieht –

F. M. Dostojewskij: „Erzählungen“, übersetzt von Fritz Bennewitz, Josef Hahn, Arthur Luther und Erwin Walter; Winkler Verlag, München; 935 S. Dünndruck, Ln. 23,80, Leder 34,– DM.

Sämtliche 19 Erzählungen des Dichters sind hier vereinigt; ein knapper Kommentar orientiert über Entstehungszeit, Erstveröffentlichung und sonstig Bemerkenswertes, Gerade, wenn man sich selbst lange nicht mehr damit beschäftigt hat, findet man Anlaß, über das innere Format und das artistische Raffinement dieses Erzählungswerkes zu staunen; und darüber: wie hier, was den Radius der Gedanken, Beobachtungen und Wirklichkeitsanalysen betrifft, schon alles in extenso enthalten ist, was seither in den verschiedenen nationalen Literaturen eigentlich nur noch ausgewertet, variiert, spezialisiert wurde. Für den Neuling aber gibt es keine bessere Vorbereitung auf die großen Dostojewskij-Romane, zu denen es in den Erzählungen mancherlei thematische Beziehungen gibt. A-th