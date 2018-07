Von Marion Gräfin Dönhoff

Es gibt Tage in der Geschichte, die erst nachträglich zu "Daten" werden, zu Meilensteinen im Ablauf der Jahre, die jedermann ein Begriff geworden sind: der 30. Januar (1933), der 17. Juni (1953), der 13. August (1961). Merkwürdigerweise sind es immer "schwarze" Tage, die allmählich in das Bewußtsein des Volkes eingehen. Wir werden nun dieser Sammlung ein neues Datum zufügen können, den 29. Januar (1963).

Der Tag, an dem die Franzosen die Verhandlungen über die Aufnahme Englands in Brüssel scheitern ließen, ist – darüber sollte man sich nicht täuschen – ein schwarzer Tag. Ein pechschwarzer Tag, der in Zukunft gleichwertig neben den anderen Schreckensdaten genannt werden wird. Aus zwei Gründen:

Erstens ist die Arbeit vieler Jahre, die Arbeit am Einigungswerk Europas brutal gestoppt, vielleicht zerschlagen worden; und dies in einem Moment, in dem die Integration des Westens über die Disintegration des Ostens zu triumphieren schien. Zwar mag man einwenden, der Abbau der Zölle und Handelshemmnisse im Bereich der sechs Nationen werde doch planmäßig weitergehen, aber das ist ganz unwichtig, das ist bürokratische Routine. Das, worauf es wirklich ankommt, die Impulse der Gemeinschaft, die ganze Dynamik dessen, was man Harmonisierung nennt, also die Angleichung im Bereich von Steuern, Energie, Verkehr, dies alles wird zum Erliegen kommen. Zu stark, ja übermächtig sind Ärger, Argwohn und Mißtrauen, vor allem der vier "Kleinen" geworden, die den Zusammenschluß der beiden "Großen" fürchten. Aber auch die deutsche Industrie, die eine Erweiterung der Gemeinschaft erstrebte, wird nun jeden Elan einbüßen. Sie weiß überdies sehr wohl: wenn jetzt die ohnehin ein wenig gefährdete englische Wirtschaft leiden, wenn das Pfund schwach werden sollte, dann treffen die Rückwirkungen alle, auch die EWG.

Zweitens ist mitten, in das 20. Jahrhundert wieder der Virus nationaler Großmannssucht längst vergangener Epochen eingeschleppt worden. Europa schickte sich gerade an, zu einer Interessengemeinschaft zusammenzuwachsen, und nun beginnt wieder das alte Dreieck-Spiel aus der Mottenkiste zwischen England, Frankreich und Deutschland: Wenn zwei sich eng zusammenschließen, dann geschieht das mit einer ganz ausgesprochenen Spitze gegen den Dritten. Und dieser Dritte wird nun automatisch ganz eng an die Seite der USA gedrückt, so daß schließlich der Westen in die angloamerikanische Partnerschaft, das Lager der Achse Bonn–Paris und einige mißgestimmte kleinere europäische Nationen zerfällt.

Mein Gott, da sind zwei Weltkriege über Europa hinweggegangen und haben die alten Vorstellungen und Spielregeln ad absurdum geführt, da wurden mit Hilfe Amerikas die Überreste wieder gesammelt und zu einem neuen Muster gefügt, und nun kommen zwei alte Herren und wollen wieder nach der vorgestrigen Methode das alte Spiel weiterspielen! Und dabei glauben sie noch, besonders weitschauend und fortschrittlich zu sein. Es ist fast wie in einer griechischen Tragödie: Konrad Adenauer meint das Werk der deutsch-französischen Aussöhnung durch den Pariser Vertrag zu krönen und bemerkt gar nicht, daß er gleichzeitig die Voraussetzungen der europäischen Einigung unterminiert. Es geht ihm so wie den Generalen, die immer den letzten – und nicht den möglichen neuen – Krieg vorbereiten: Er ist bemüht, Hindernisse, die gar keine mehr sind, wegzuräumen, aber ohne es zu bemerken, türmt er andernorts das Gerümpel zu neuen unübersteigbaren Barrieren auf.

Dreizehn Jahre lang hat er gegen alle Opposition mit großer Geduld und Konsequenz die Bundesrepublik ins Lager des Westens gesteuert und dort vertäut, ohne Rücksicht auf die Wiedervereinigung, die, wie manche meinen, für eine Neutralisierung Deutschlands zu haben gewesen wäre. So setzte er die westliche Gemeinschaft vor die Wiedervereinigung, und nun opfert er diese Gemeinschaft um der Freundschaft willen, die ihn mit General de Gaulle verbindet. Er bemerkt dabei gar nicht, daß nur dieser, nicht das französische Volk, jenes Opfer verlangt, denn das französische Volk hegt keine Rachegefühle gegenüber England.