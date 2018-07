So eindrucksvoll der Durchschlag in tausend Meter Tiefe zwischen den zwei Kilometer auseinanderstehenden Schächten Konrad I und Konrad II in der vorigen Woche auch war, eine rechte Festtagsstimmung kam doch nicht in Salzgitter auf. Diese Geburtsstunde eines neuen Eisenerzbergwerks fiel in eine Zeit, in der bei uns zahlreiche Eisenerzgruben geschlossen werden, weil sie mit dem reicheren und billigeren Auslandserz nicht mehr konkurrieren können. Die meisten Fragen der Journalisten an den Vorstand des großen Bundeskonzerns Salzgitter AG kreisten um das Thema der Wirtschaftlichkeit dieser beträchtlichen Investition von insgesamt 74 Mill. DM. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Ende wies darauf hin, daß der Plan zur Erschließung dieses neuen Horizonts 1958 beschlossen wurde, als kaum jemand die westeuropäische Stahlflaute voraussah. „Wir haben eine Lagerstätte angetroffen, die uns die Sicherheit gibt, daß wir mit dem hier gewonnenen Erz ein Roheisen machen können, das in seinen Selbstkosten 18 bis 20 % niedriger liegen wird als das Roheisen, das wir zur Zeit aus den sauren Salzgittererzen machen.“

Bundesschatzminister Dollinger hörte aufmerksam zu, als die Journalisten nach den im vorigen Jahr stark gewachsenen Erzhalden in Salzgitter fragten und weiter wissen wollten, ob die bessere Qualität des sogenannten Gifhorner Erzes auf den neuen „Konrad“-Schächten demnächst zu einer Reduzierung der Eisenerzförderung aus den älteren Salzgitter-Gruben führen werde. Vom Vorstand wurde entgegnet, daß die Erzhalden mit dem „unglücklichen Walzprogramm“ der Salzgitter-Hütte zusammenhingen, vor allem mit dem hohen Anteil an Halbzeug (zur Verbesserung des Programms wird in Salzgitter gegenwärtig eine Breitbandstraße und ein Kaltfeinblech-Walzwerk errichtet.) Die Ruhrhütten hätten mit ihrem ausgewogeneren Walzprogramm im Jahre 1962 noch die Kapazität von 1961 zu 95 bis 100 % erreicht, während die Auslastung der Hütte Salzgitter nur bei 83 % gelegen habe. Auf Halde sei deshalb Erz genommen worden, weil man nach der Entlassung von 400 Beschäftigten keine weiteren Bergleute verlieren wollte. Schließlich hielt es Dr. Ende für möglich, daß bei steigenden Selbstkosten und gedrückten Preisen für Walzprodukte die Erzförderung der älteren Gruben eingeschränkt werde zugunsten der neuen Schachtanlage „Konrad“. „Aber zur Zeit beschäftigen wir uns mit diesen Dingen noch nicht, weil wir immer noch mit den Selbstkosten unseres Roheisens aus den bisherigen Gruben absolut auskommen.“

Das alles klang zwar nicht sehr optimistisch, aber wiederum auch nicht so düster wie es nach den jüngsten Äußerungen manches Politikers über die Dringlichkeit einer Kapitalhilfe für Salzgitter vermutet werden konnte. Schatzminister Dollinger machte eine gute Figur, als er noch keine bindende Erklärung abgab, ob sich nun der Bund demnächst bereitfinde, das Aktienkapital des Konzerns von 426 um rund 200 Mill. DM zu erhöhen. Mit etwa 100 Mill. DM möchte sich gern der niedersächsische Finanzminister Ahrens an dieser Kapitalerhöhung beteiligen, allerdings in Raten. Doch auch über diese mögliche Hereinnahme eines neuen Kapitaleigners hatte Dr. Dollinger noch keine feste Meinung. Dafür sei er noch zu wenig mit den Problemen vertraut. „Ich werde jedoch bemüht sein? möglichst rasch eine Klärung herbeizuführen, um eine zum Teil vorhandene Ungewißheit von Salzgitter und seiner Bevölkerung zu nehmen.“

Es ist wahrscheinlich, daß der Bund für das abgelaufene Geschäftsjahr 1961/62 nicht wieder eine Dividende von 7 % bekommen wird. Schließlich kostete es dem Salzgitterkonzern schon im letzten Geschäftsjahr einige Mühe, diese Dividende von rund 30 Mill. DM aufzubringen.

Um die Kapitalaufstockung wird der Bund nicht herumkommen, ob nun mit oder ohne Hilfe Niedersachsens. Schließlich werden diese Mittel für die Finanzierung der bereits im Bau befindlichen Anlagen gebraucht, die zu einem Investitionsprogramm gehören, das insgesamt rund 400 Mill. DM erfordert. In einer so angespannten Lage macht es freilich keinen guten Eindruck – und das verhehlten auch einige der Minister nicht –, daß der Konzern vor kurzem noch eine Beteiligung von rund 30 %am Grundkapital des ehemaligen Familienunternehmens Büssing AG in Braunschweig übernahm. Dabei bietet die Versicherung von Dr. Ende, daß der Anstoß zu dieser Beteiligung nicht von Salzgitter ausgegangen sei, sondern von der Familie Büssing, auch nicht viel Tröstliches. Es wäre gut, wenn es Schatzminister Dollinger recht bald gelänge, eine Konzeption für Salzgitter zu entwerfen, die diesen Konzern auch in die Lage versetzte, seine volle Wettbewerbsfähigkeit mit der Ruhr offen zu beweisen. Vielleicht ist dazu auch eine Umgliederung nötig, damit die Konzernleitung nicht mehr auf die politischen Lasten des Unternehmens hinweisen kann.

