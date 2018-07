Nicht nur die nüchterne Berichterstattungspflicht über den Geschäftsverlauf kann eine Unternehmung veranlassen, die Presse einzuladen. Es gibt auch noch andere Gründe und Möglichkeiten – und wahrscheinlich nicht weniger stichhaltige.

Die Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG in Wuppertal-Elberfeld fanden sie anläßlich der Besichtigung ihres kürzlich bezogenen neuen Textil-Technischen Instituts. Glanzstoff ist der größte Hersteller von Chemiefasern in Deutschland mit einem Marktanteil von rund 50 %. Die Gesellschaft verfügt über ein vollständiges Sortiment, von den „klassischen“ Zellstoffen bis zu den modernsten Synthetica reichend. Bei den Glanzstoff-Erzeugnissen handelt es sich, von der Produkt-Funktion her gesehen, vorwiegend um textile Rohstoffe und Halbfabrikate – vom Herstellungsprozeß her aber um „reine Chemie“, Und die „chemischen Gesetze“ sind es denn auch, die dem Unternehmen das Entwicklungstempo aufzwingen: große und größte Investitionen in technischen Anlagen sind immer wieder nötig und überdies bedarf es eines steten beachtlichen Aufwandes für Forschung. Denn dieses ist klar: Wer heute in der chemischen Industrie mittun will, muß sich forschend und entwickelnd intensiv betätigen – ohne eigene Leistung gibt es in diesem Markt keinen Erfolg.

Während in der pharmazeutischen Chemie (man kennt vor allem Werte aus den USA) teilweise über 10 % des Umsatzes in die Forschung reinvestiert werden, dürfte dieser Prozentsatz in der „allgemeinen Chemieindustrie“ und unter europäischen Verhältnissen ungefähr bei 5–6 % liegen. Der Vorstandsvorsitzer der Glanzstoff, Dr. Ernst Hellmut Vits, bezifferte die entsprechenden Aufwendungen seines Unternehmens durchschnittlich auf 3 %, was bei einem Konzernumsatz von mehr als einer Milliarde etwa 30 Millionen DM ausmachen würde. Diese von Vits als „hohe“ Forschungseinsätze bezeichneten Beträge sind in der Chemie vergleichsweise „bescheiden“. Dies läßt sich wohl durch die etwas geringere Dynamik der Textilchemie erklären und überdies aus der Tatsache, daß der Glanzstoff die Forschungsergebnisse des AKU-Konzerns und der amerikanischen Enka zugänglich sind.

In ihrem neuen Institut wollen die Glanzstoff-Chemiker und Techniker in erster Linie Probleme der Anwendung, Verarbeitung und Aufmachung von Chemiefasern lösen, also nicht Grundlagenforschung betreiben. Das Institut ist vielmehr ein Bindeglied zwischen der weiterverarbeitenden Textilindustrie (und auch der Reifenindustrie) sowie dem Faserproduzenten. Vom Institut aus geht ein Großteil der Markterschließung für die eigenen Produkte; es ist außerdem eine dringend benötigte Servicestelle für die Textilverarbeiter. Die Chemiefaser – nach Struktur und nach Eigenschaften außerordentlich wandlungsfähig – bedarf nämlich in der Weiterbehandlung großen Verständnisses. Nur wenn sie richtig eingesetzt und ihrem Verwendungszweck gemäß aufgemacht wird, kann das textile Fertigprodukt auch den letzten Konsumenten befriedigen. Die Textiltechniker haben also die wichtige Aufgabe, die Eigenschaften ihrer Fasern zu testen und sie für die Anforderungen der Abnehmer optimal zu gestalten. Gleichzeitig stehen sie als „Berater“ der Textilindustrie zur Seite, um so die ungeheuren Möglichkeiten der „Fasern aus Menschenhand“ überhaupt erst zu erschließen.

Das neue Textil-Technische Institut der Glanzstoff, das unter Leitung von Dr. Ernst Pieper steht, arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden vorwiegend für die Praxis. Der Aufwand von gegen 10 Mio. DM für das von Prof. Hanns Dustmann geschaffene Institut (davon 7 Millionen für den Bau – 32 680 m hoch 2 umbauten Raum), das heute mehr als 260 Personen beschäftigt, hat sich dann gelohnt, wenn der wirtschaftliche Erfolg der Glanzstoff weiterhin steigt. Generaldirektor Vits ist da zuversichtlich: die Gewinn- und Dividendenerwartungen dürfen für das vergangene Jahr mindestens so gut beurteilt werden wie 1961, der Schub der Investitionen wird 1963 eher etwas kleiner ausfallen, und mit einem überraschenden Preiseinbruch für Chemiefasern muß nicht gerechnet werden, sofern keine ausländischen Konkurrenten den heimischen Markt à tout prix erobern wollen.

Bei einer Zahl von 25 500 Beschäftigten betrug 1962 der konsolidierte Umsatz der Glanzstoff-Gruppe 1030 Mio. DM (+ 10 %), davon entfielen auf das Stammhaus 780 Millionen (+ 14 %). In dieser Zahl ist allerdings ein mit 1961 nicht vergleichbarer Zuwachs von 90 Mio. DM eingeschlossen. Die Belegschaft des Stammhauses zählt gegenwärtig 14 000 Beschäftigte. Rle.