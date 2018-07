Von Hans von der Groeben

Wirtschaftspolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik. Wirtschaft und Politik sind nicht Selbstzweck, wirtschaftspolitische Methoden und Instrumente stellen keinen Wert an sich dar; sie sollen eine freiheitliche und lebenswerte Ordnung in Europa garantieren, eine Ordnung, unter der wir die Auseinandersetzung mit dem Osten selbstbewußt und zuversichtlich bestehen können.

Es genügt deshalb nicht, den Integrationsprozeß nur in administrativer, rechtlicher, volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu beleuchten; wir müssen uns vielmehr mit den soziologischen Problemen beschäftigen, die sich aus der wirtschaftlichen und politischen Integration ergeben oder diese bedingen. Dabei muß man sich über die Wertvorstellungen klar werden, die unserem Handeln zu Grunde liegen und die Formen und Methoden der Integration mitbestimmen.

Auch das Aktionsprogramm der EWG-Komnission beruht auf solchen Wertvorstellungen. Die Auseinandersetzung über Leitbilder für Europa ist in allen Mitgliedstaaten bereits im vollen Gange. So hat Professor Müller-Armack kürzlich von dem magischen Dreieck gesprochen, dessen Ecken durch die Ziele „persönliche Freiheit“, „soziale Sicherung“ und „wirtschaftliches Wachstum“ bezeichnet sind. In der Tat steht im Mittelpunkt unserer westlichen Wertvorstellungen das Postulat der Freiheit, dem ich hier die Forderung nach Gerechtigkeit und Toleranz in allen menschlichen Beziehungen hinzufügen möchte.

Hier soll heute nicht die Rede sein von der Freiheit der Meinungsäußerung und der politischen, gesellschaftlichen und religiösen Betätigung, sondern von ihrer Darstellung im wirtschaftlichen Bereich. Dort bedeutet sie Freiheit der unternehmerischen Entscheidung, insbesondere hinsichtlich der Investitionen; Freiheit des Verbrauchers, insbesondere durch Erhaltung der Wahlmöglichkeit; Freiheit des Zugangs zum Beruf und Freizügigkeit der inselbständigen Beschäftigten.

Dazu ist einmal notwendig, die öffentlichen und privaten Praktiken, die andere in ihrer Freiheit inzulässig einschränken, zu beseitigen. Zum anderen müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die wirtschaftlich Schwachen von ihrer Freiheit Gebrauch machen können. Dazu gehört heute die Forderung nach Verbesserung der Bildung, insbesondere der Berufsausbildung, Beseitigung aller Diskriminierungen beim Zugang zum Bildungswesen, Förderung des zweiten Bildungsganges und der Erwachsenenbildung.

Eine freiheitliche Ordnung läßt sich aber nur erhalten, wenn sie als gerecht empfunden wird. Die Forderung nach Verbesserung der sozialen Sicherheit, nach vermehrter Eigentumsbildung, nach aktiver Regional- und Strukturpolitik gehört in diesen Bereich.