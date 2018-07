W. S. Stuttgart

In der Toreinfahrt von Schloß Langenburg hackten zwei Männer auf der mehrere Zentimeter dicken Eisdecke herum. Es war gefrorenes Löschwasser. Nach ein paar Stunden hatten sie es geschafft. Die beiden Flügel des Hauptportals ließen sich wieder schließen – rechtzeitig genug für den Ansturm der Schloßbesucher.

Im „Bayerischen Hof“ lief das Geschäft. Noch nie zuvor hatte in diesem Dornröschenland, der verträumten Landschaft an der Jagst, im Winter ein solcher Betrieb geherrscht. Aber es war kein Prinz gewesen, der das Schloß aus dem Winterschlaf geküßt hatte. Es war der Rote Hahn, der die Leute herbeigelockt hatte.

Ein Dienstmädchen war in der Nacht zum 24. Januar aufgewacht, hatte Brandgeruch verspürt und den Hausmeister geweckt. Um diese Zeit, um 1.10 Uhr, waren die Korridore des bewohnten Ostflügels schon voller Qualm. Ungefähr dort, wo vor einem der leeren Fenster noch ein Vogelhäuschen hängt, im Vorraum des „Tafelzimmers“, war das Feuer ausgebrochen. Es dauerte sieben Stunden. Vom barocken Ostflügel stehen nur noch die Umfassungsmauern, der ebenfalls zu Anfang des 17. Jahrhunderts errichtete Nordflügel ist bis ins erste Obergeschoß ausgebrannt; der Südflügel ist beschädigt; drei Türme sind ausgebrannt. Vernichtet sind auch wertvolle Möbel, Stukkaturen, Gobelins, Gemälde, Fayencen, Gläser, Schmuck, Teile der über 5000 Bände umfassenden „Großen Bibliothek“ und der „Kolonialbibliothek“.

Das Schloß, das die Leser des Romans „Die Heilige und ihr Narr“ der Langenburger Dekansfrau Agnes Günther kennen, war erst in den letzten Jahren restauriert worden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluß. An der Ruine des Glockenturms im Hof steht noch das angekohlte Gerüst der Handwerker.

Noch weiß niemand, wie das Feuer entstehen konnte. Es wird vermutet, daß es in einem der vierzig Kamine ausbrach. Und warum, so lautet eine andere Frage, konnte der Brand nicht schneller eingedämmt werden? Nach einer Stunde, als der Ostflügel bereits in hellen Flammen stand, wurde die Stuttgarter Berufsfeuerwehr alarmiert. Vorher hatten die fünf freiwilligen Feuerwehren aus Langenburg und der Umgebung versucht, das Feuer unter Kontrolle zu halten – vergeblich. Viel Zeit verstrich damit, die vereisten Hydranten zu öffnen. Die Stuttgarter waren auf diesen Fall gut vorbereitet; schon zweimal hatten sie im Langenburger Schloß zur Probe gelöscht. Aber das war im Sommer. Diesmal hatten sie es schwerer: In der 1900 Meter langen Schlauchleitung, die sie von der Jagst hinauf gelegt hatten, fror sofort das Wasser. Es waren in jener Nacht 17 Grad unter Null. Sie mußten eine zweite Leitung legen, um das Löschwasser zum Schloß hochpumpen zu können.

Die Langenburger Polizei wurde erst benachrichtigt, als die ersten Stuttgarter Feuerwehren durch den Ort brausten. Von den zwei neuen Sirenen Langenburgs war erst eine in Betrieb. Das Glockenläuten hatte man vergessen. Doch die Polizeibeamten hielten dies eher für einen Glücksfall: „Da haben wir wenigstens ein paar hundert Neugierige weniger gehabt.“